Im Rahmen der MXGP: Freie Plätze für Junior e-MX 2022

Nach der Debüt-Saison der von KTM, Husqvarna und GASGAS initiierten European Junior e-Motocross-Serie wird die elektrische Nachwuchsserie 2022 größer aufgezogen. Die Einschreibung ist für Nachwuchscrosser noch möglich.

Die noch junge European Junior e-Motocross ist eine rein elektrische Rennserie, die mit der KTM SX-E 5 und ihren Schwestermodellen von GASGAS und Husqvarna ausgetragen wird. Die Mini-Motocrosser mit E-Motor sind technische Leckerbissen und wurden als Alternative zu den traditionellen 50-ccm-Bikes entwickelt.

Die Saison 2022 findet im Rahmen der Motocross-WM MXGP statt und besteht aus fünf Veranstaltungen. Auftakt ist am 29. Mai in Arroyomolinos/Spanien. Weitere Stationen sind Ernée/Frankreich, Teutschenthal/Deutschland sowie zwei Läufe in Loket/Tschechien.

Nennungen für die zweite Saison sind weiterhin möglich. Anmeldevoraussetzung ist ein Alter zwischen 6 und 8 Jahren, die Mitgliedschaft in einem nationalen Verband sowie die Verpflichtung, an mindestens drei Veranstaltungen teilzunehmen.

Der Seriensieger erhält als Preis eine Reise zum Motocross der Nationen in den USA im September. Weiterhin erhalten alle Teilnehmer, die sich für die gesamte Saison einschreiben, nach Saisonende ein exklusives dreitägiges Trainingslager mit Werkspiloten der Pierer Mobility Group.

«Es ist wirklich aufregend, dass die European Junior e-Motocross nach dem Erfolg im vergangenen Jahr zurückkehrt. Die Serie erwies sich als sehr beliebt und das Feedback war unglaublich positiv», sagte Federico Valentini von KTM. «In diesem Jahr werden wir dasselbe Rennformat sehen, das 2021 perfekt funktioniert hat und allen Fahrern die Gelegenheit bietet, auf denselben Strecken wie ihre Helden aus der MXGP zu fahren. Diese Serie zeigt wirklich, dass KTM sich zu 100 Prozent dem Rennsport und der Forschung und Entwicklung der E-Mobilität verschrieben hat.»