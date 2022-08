Foxhill: Team USA gewinnt Veteranen-MXDN

Die USA mit Superstars wie Ryan Villopoto, Mike Brown und Zach Osbourne sicherten sich den Gesamtsieg beim Motocross der Veteranen in Foxhill.

Die legendäre britische Grand Prix-Piste von Foxhill war am Wochenende Schauplatz für das Motocross der Nationen der Veteranen (VMXDN). Die Traditions-Piste in der Nähe von Swindon in der Grafschaft Wiltshire präsentierte sich mit den langen Auf- und Abfahrten extrem trocken und daher auch relativ glatt.

Höhepunkt des Events der Legenden auf den Retro-Zweitakter-Bikes verschiedener Epochen war das Team-Race. In diesem Rennen fuhren die US-Stars Ryan Villopoto, Mike Brown (beide Yamaha 250) und Zach Osborne (Husqvarna) nach dem Start sofort hintereinander auf den Rängen 2, 3 und 4. Die Briten kamen schlecht weg, damit war das Rennen um den Sieg gelaufen.

Dennoch zeigten die Lokalmatadore vor heimischer Kulisse unter dem Jubel der Fans viel Kampfgeist. Vor allem Brad Anderson mit seiner 250er-Honda präsentierte sich stark. Er überholte bei seiner Jagd seinen Teamkollegen Mel Pocock – die beiden Briten beendeten den Lauf dann noch auf den Rängen 3 und 5.

Anderson und Villopoto lieferten sich dabei am Ende des Laufes ein erbittertes Duell um P3, welches Anderson knapp für sich entscheiden konnten. Der Laufsieg ging hier an den Nordiren Neville Bradshaw mit einer 500er-Zweitakter Honda. Der dritte Brite – Kurt Nicoll – kam als 16. ins Ziel. Am Ende sicherten sich aber die USA den Gesamtsieg.