Arnaud Tonus: Comeback bei den Swiss-Open

Der ehemalige MXGP-Star Arnaud Tonus kehrt in der Saison 2023 nach einem Jahr Pause in die Motocross-Szene zurück und wird auf Yamaha die Schweizer MX Open-Serie bestreiten.

Arnaud Tonus hat am Ende der Saison 2021 seine Karriere in der Motocross-WM der Klasse MXGP beendet. Der mittlerweile 31-jährige Westschweizer fuhr damals in der Truppe von Hostettler Yamaha und hatte wie schon 2020 mit Verletzungspech zu kämpfen. Davor fuhr Tonus bei Wilvo Yamaha, wo er in der Werksmannschaft auch Teamkollege von Jeremy Seewer war.

Tonus hat nun ein Jahr lang keine großen Motocross-Rennen mehr bestritten und seine Wehwehchen komplett auskuriert. 2022 war er als Botschafter für die Marke in der Schweiz im Einsatz. Zuletzt steuerte der Sohn von Ex-Crossfahrer Jean-Charles Tonus bei einem Pressetest in Südfrankreich für Yamaha Schweiz die 2023er-Modelle und zeigte wieder seinen gewohnten Style.

Nun meldeten sich heute beim «Motocross und Racingmarkt 2022» in Sursee sowohl Tonus als auch Yamaha Schweiz zu Wort. «Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass Arnaud Tonus nächstes Jahr permanent zurückkehren wird. Arnaud wird auf einer Yamaha YZ 450F die FMS Swiss MX Open bestreiten und sicher ein ernstes Wort um den Titel mitreden», heißt es bei Yamaha Schweiz.

Und weiter: «Wir sind glücklich, dass Arnaud in der Hostettler-Familie bleiben und die Produkte von Yamaha und IXS verwenden wird.»

Tonus fuhr einst in der MX2-WM gegen Jeffrey Herlings starke Rennen und beendete die MXGP-Saison 2019 auf dem erstaunlichen fünften Rang. Tonus trat auch zwei Jahre in den USA an. Im Jahr 2017 gewann Tonus sogar den ersten Durchgang beim Heim-GP in Frauenfeld.