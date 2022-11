Lierop: Neuer Pre-Season-Klassiker geplant

Als Vorbereitung auf die MXGP-Saison soll in den Niederlanden im Frühling 2023 ein großes, neues und internationales Motocross-Event auf der Sandpiste von Lierop stattfinden.

Die neue Motocross-Saison könnte im Benelux-Raum ein neues, prestigeträchtiges Pre-Event bekommen. Der Motocross-Club MAC Lierop plant aktuell nach eigenen Angaben eine internationale Frühjahrs-Cross-Veranstaltung mit einem top besetzten Fahrerfeld.

Als Termin dafür ist der 5. März 2023 vorgesehen. Die Veranstalter wollen damit neben den WM-Fahrern auch die EMX-Piloten und die nationalen Fahrer ansprechen. Lierop war jahrelang ein fixer Bestandteil des WM-Kalenders. Zuletzt wurde der niederländische Grand Prix für 2023 nach Arnhem vergeben.

Hintergrund: Im Benelux-Raum und vor allem auch in den Niederlanden ist neben den Dutch-Masters die Zahl an hochkarätigen Motocross-Events in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Auch die Traditions-Piste von Valkenswaard ist aus dem Kalender der MXGP-Serie verschwunden – zuletzt wurde dort 2020 um WM-Punkte gefahren.

In der Saison 2022 fehlten die Niederlande komplett im Morocross-WM-Kalender, 2021 wurde der Dutch-GP in Oss abgehalten. Von 2015 bis 2018 wurde auch auf dem Gelände der Motorrad-GP-Piste in Assen gefahren.

Klar ist: Die neue Motocross-WM-Saison startet am 12. März mit dem argentinischen Grand Prix in Bariloche. Im Moment steht bei Promoter Infront für den April sogar die Rückkehr eines Schweizer MXGP-Events zur Diskussion.