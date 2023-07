Yamaha präsentiert die 2024er YZ 250F

Die Yamaha YZ250F des Jahrgangs 2024 enthält viele Features der YZ450F. Der Rahmen ist leichter uns schmaler geworden, Fahrwerk und Motor wurden verbessert und die App-Steuerung ist jetzt noch effektiver geworden.

Yamaha hat die YZ 250F des Jahrgangs 2024 vorgestellt. Das Modell hat viele Upgrades der YZ 450F erhalten. Yamaha bewirbt die neue 250er als 'leichter, schärfer und innovativer'. Das neue Modell wird auch in dem weißen Retro Design '50 Jahre YZ' erhältlich sein, das Yamaha am letzten Wochenende beim WM-Lauf in Lommel und bei den US Nationals präsentierte und überall großen Anklang fand.

Der Rahmen ist an den der YZ450 angelehnt. Er ist leichter und schlanker geworden.

Das neue Fahrwerk soll die Balance zwischen Geradeauslauf und Kurvenleistung verbessern. Die federbasierte KYB-Frontgabel bietet eine geschwindigkeitsabhängige Dämpfung und kann ohne Werkzeug verstellt werden.

Die Umlenkung des hinteren Dämpfers wurde neu gestaltet. Der KYB-Dämpfer lässt sich besser verstellen und an die Streckenverhältnisse anpassen.

Der 'rückwärts' eingebaute Motor (Einlass vorn, Auslass hinten) bekam einen neuen Kolben spendiert und wurde auf ein breiter nutzbares Leistungsband hin optimiert. Der Ansaugweg vom Luftfilterkasten wurde verbessert, so dass im mittleren bis hohen Drehzahlbereich mehr Leistung zur Verfügung steht.

Die neue Auspuffanlage verbessert die Massenzentralisierung und die Leistungsentfaltung des Motors. Die Bremsen wurden verbessert. Vorn kommt eine 270 mm Scheibe, hinten eine 240 mm Scheibe mit Nissin-Bremsbelägen Einsatz.

Die Motorkennlinie wird über die ebenfalls weiterentwickelte Yamaha Power Tuner App eingestellt. Mit der Funktion 'Quick Setting' können mit einem einzigen Regler die wichtigsten Motorkennlinien gewählt werden. Neu ist das dreistufige Traktions-Kontrollsystem. Mit dem 'Launch Control System' lässt sich eine Drehzahlbegrenzung für die Startphase festlegen.

Neben der Power Tuner App lassen sich über einen Schalter am Lenker auch während der Fahrt zwei Kennfelder auswählen. Dazu kommt ein neuer, konisch geformter Lenker, 55 mm breite Fußrasten und am Hinterrad dreifach gekreuzte Speichen.

Neben dem Standard-Blau sind die 24er Modelle im weißen Retro-Design erhältlich.