SidecarCross-WM, Red Brae: Weiterhin Gleichstand

Beim Nordirland-GP der SidecarCross-WM 2023 teilten sich Marvin Vanluchene/Nicolas Musset und ihre Verfolger Etienne Bax/Ondrej Cermak die Siege.

Bei der langen Anreise plus den hohen Kosten für die Fähren war absehbar, dass vornehmlich die Teams in Red Brae am Start stehen, die noch auf einen Platz in den Top-10 spekulieren. Mit 22 Gespannen war das Fahrerfeld entsprechend übersichtlich. Das Qualifikations-Rennen A gewannen erwartungsgemäß die WM-Führenden Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Marco Heinzer/Ruedi Betschart hatten einen sehr guten Start, fielen dann aber auf den sechsten Rang zurück. Auch Koen Hermans/Ben van den Bogaart konnten ihre Position nicht behaupten und absolvierten die Vorrunde als Fünfte.

Zum Quali-Rennen B hatte es zu regnen begonnen, was die Sache nicht einfacher machte. Etienne Bax/Ondrej Cermak dominierten klar. Tim Prümmer hatte Rodolphe Lebreton als Ersatz für den verletzten Jarno Steegmans gewinnen können und sah als Fünfter das Ziel.

Ab dem Freitagnachmittag regnete es mehr oder weniger ständig. So beschloss die Rennleitung, das Warm-up am Samstagmorgen durch Sichtungsrunden zu ersetzen, um die Strecke zu schonen. Wie fast vorhersehbar, machten Bax/Cermak und Vanluchene/Musset die Schlammschlacht unter sich aus. Das belgisch-französische Duo gewann den Start, während die Champions nur als Achte in die erste Runde gingen. Doch Bax machte das unmöglich Scheinende möglich und zog in der letzten Runde an Vanluchene vorbei. Dagegen konnten Daniels und Bruno Lielbardis die WM-Dritten Hermans/van den Bogaart auf Distanz halten.

Team Prümmer hatte das Gespann für die Bedingungen gut präpariert, sodass die Not-Gemeinschaft sich auf dem fünften Rang behaupten konnte: «Unsere Devise lautete durchfahren. Einige Gespanne waren zwar schneller, blieben dann aber dann stecken.»

Dagegen taten sich Heinzer/Betschart mit dem Linksläufer etwas schwerer, konnten aber den zehnten Platz vor Brett Wilkinson/Joe Millard retten. Die schnellen Briten waren am Start gestürzt.

Zum zweiten Durchgang hatten sich die Bedingungen etwas verbessert. Bax gewann den Start vor Vanluchene, Hermans und Wilkinson. Diesmal konnte Vanluchene erfolgreich attackieren und die Führung bis zur Zielflagge verteidigen. Prümmer wurde Sechster, Heinzer wiederum Zehnter. Womit der Plan des Schweizers aufging: «Wir fahren nur nach Nordirland, um unseren Top-Ten-Platz zu halten.» Üppigen Punktezuwachs hatten auch Kilian und Evan Prunier erhofft. Doch wie in Straßbessenbach fielen die jungen Franzosen im zweiten Lauf aus.

Den nächsten Grand Prix am kommenden Wochenende im südenglischen Cusses Gorse bei Salisbury wird Prümmer wieder mit Lebreton bestrediten. Da völlig unklar ist, wie sich die Knieverletzung von Jarno Steegmans entwickelt, unterstützt der Franzose auch bei den weiteren Rennen. Für den Tschechien-GP in Loket am 19./20.8. steht er allerdings nicht zur Verfügung, da ihn bereits Gelegenheitsfahrer Julian Veldman engagiert hat.

Resultate Motocross-Gespann-WM Red Brae/GB:

1. Lauf: 1. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 4. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 5. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-KTM. 6. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 7. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 8. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 9. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 10. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 11. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 12. Gordejev/A.van de Wiel (EST/NL), Husqvarna. 13. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 14. T. van der Lagemaat/van Hal. (NL), VMC-Mega. 15. S.Brown/Cooper (GB), VMC-AMS. 16. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 17. Chanteloup/Chopin (F), WSP-Zabel. 18. Hodges/Wilkinson (GB), WSP-Zabel. 19. Campbell/Graham (GB), VMC-KTM. 20. H.Hurkmans/R.Bax (NL), WSP-AMS.



2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Bax. 3. Hermans. 4. Wilkinson. 5. Lielbardis. 6. Prümmer. 7. Sanders. 8. Wijers. 9. S.Brown/Cooper (GB), VMC-AMS-Husqvarna. 10. Heinzer. 11. Gordejev. 12. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 13. Campbell. 14. Hodges. 15. Hurkmans. 16. Mudie/J.Kinge (GB), VMC-AMS. 17. S. van der Veldt/A. van der Veldt (NL), WSP-AMS. 18. McKibbin/McKibbin (IRL), VMC-KTM. 19. Keuben. 20. Wisselink.



WM-Stand nach 18 von 28 Läufen: 1. Vanluchene 399 Punkte. 2. Bax. 381. 3. Hermans 345. 4. Wilkinson 270. 5.Keuben 239. 6. Lielbardis. 236. 7. Sanders 224. 8. Prümmer 199. 9. Heinzer 170. 10. Van Werven 147. 20. Weinmann 49. 21. Peter 40. 25. Weiss 26. 32. Käser 11. 46. Blank u. Uhlig je 2.