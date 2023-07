Begeisternd: Yamaha weltweit im 1993-Retro-Look 24.07.2023 - 23:35 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Jago Geerts gewann den Großen preis von Flandern im 1993er retro-Look © Yamaha Die Yamaha von Washougal-Sieger Haiden Deegan im Retro Design Zurück Weiter

Am vergangenem Wochenende traten die Yamaha-Werksfahrer in der Motocross-WM in Lommel und bei den US Nationals in Washougal im Retro-Design der 1990er Jahre an. Die Fans zeigten sich von dem Design begeistert.