Honda: Neuer E-Crosser gibt Renndebüt in Japan

Honda präsentierte sein erstes Konkurrenzprodukt zur aktuell populären Stark Varg. Ende Oktober soll das elektrische Motocross-Motorrad ‹CR ELECTRIC Proto› bei der japanischen Meisterschaft erstmals an den Start gehen.

2017 begann Honda mit der Entwicklung eines elektrischen Motocross-Motorrads. 2019 veröffentlichte der japanische Motorrad-Gigant den letzten Stand des E-Crossers. Dieser ist in Zusammenarbeit mit Mugen entstanden. Seitdem schien das Projekt eingeschlafen.

Doch vor kurzem veröffentlichte Honda in einer Pressemeldung Bilder der neu entwickelten Honda CR ELECTRIC Proto. Damit nicht genug, dass man in den letzten vier Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Motorrad entwickelt hat, soll es am 28. und 29. Oktober bei einem japanischen Motocross-Rennen seine Premiere erfahren.

«Das Elektro-Motocross Motorrad CR ELECTRIC PROTO wird an der achten Runde der ‹D.I.D All Japan Motocross Championship 2023› in Saitama teilnehmen», kündigte die Honda Racing Corporation Instagram an. «Dies ist der erste Versuch, mit einem vollständig von Honda entwickelten Elektromotorrad in der japanischen Meisterschaft an den Start zu gehen. Dafür erhält Honda HRC eine Wildcard. An den Start geht für Honda der „Ama Pro Motocross“-Meister von 2010 Trey Canard.»

Honda lieferte damit, aus der Reihe der seit langer Zeit bestehenden Motocross-Hersteller, das erste Konkurrenzprodukt zur Stark Varg. KTM hat bereits das E-Ride im Angebot, welches aber für Freeride konzipiert ist und leistungstechnisch nicht in der Klasse von Stark und Honda spielt.