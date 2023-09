Offiziell: Kein WSX Deutschland-GP 12.09.2023 - 10:29 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Es wird keinen WSX Deutschland Grand-Prix geben

Was sich in den letzten Wochen bereits klar abzeichnete, ist nun offiziell: Es wird in diesem Jahr keinen Deutschland-Grand-Prix der Supercross-WM geben. Auch die Rennen in Singapur und Kanada entfallen.