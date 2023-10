SidecarCross: Testtag am 14. Oktober in Müggenhausen

Voller Erfolg: Auch in diesem Jahr treffen sich wieder Teams aller Gespanncross-Klassen zum Abschlusstraining in Weilerswist-Müggenhausen.

Wie vor einem Jahr findet zum Saisonende auf der Motocross-Strecke der MCC Weilerswist ein Testtag für Gespannfahrer statt. Namhafte Hersteller sind vertreten.

Nachdem die letztjährige Premiere ein voller Erfolg war, veranstalten einige engagierte Gespanncross-Fans unter dem Titel ‹Sidecarcross-Klassentreffen› am 14. Oktober neuerlich ein Saisonabschlusstraining auf der Motocross-Strecke Müggenhausen. Dazu haben sich einige Hersteller, respektive deren Vertreter, angekündigt. Zu diesen gehören die Fahrwerkhersteller WSP Racing mit Daniël Willemsen und WHT. Für Proberunden mit einem VMC steht das Motorrad von Adrian Peter zur Verfügung. Von den Motorenbauern ist zumindest Mega RS mit Raimund Söllinger vertreten.

Am Freitag (13.10.) ist das Clubgelände ab 18 Uhr geöffnet, die Testfahrten beginnen am Samstag ab 8.00 Uhr. Dabei sind zweimal dreißig Minuten für die WM-Akteure reserviert. In der übrigen Zeit haben die Teams der weiteren Gespannklassen die Möglichkeit zu Probefahrten. Nachdem im letzten Jahr bereits 45 Gespanne in Müggenhausen bei Weilerswist vertreten waren, werden nunmehr über 80 Teilnehmer erwartet.

Infos zur Strecke: mcc-weilerswist.de.