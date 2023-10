Offiziell: Tony Cairoli wird Offroad-Chef bei Ducati

Das Versteckspiel ist vorbei: Mit dem neunfachen Weltmeister Tony Cairoli ist Ducati einen grosser Fang für das Motocross-Projekt gelungen.

Eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit kommt zu einem abrupten und überraschenden Ende – KTM und Tony Cairoli gehen künftig getrennte Wege. Der erfolgreiche Sizilianer wird 2024 neue Aufgaben übernehmen und bei Ducati den Einstieg in die Cross-WM vorbereiten.

Ducati will 2024 bereits die italienische 450er-Meisterschaft bestreiten und dann auch erste Wildcards absolvieren. 2025 ist die Teilnahme an der MXGP-WM geplant, dann folgt die US-Supercross Championship und der Einstieg in die MX2-Klasse.

Der Abgang von Cairoli ist ein schwerer Schlag für die Pierer Mobility, denn Firmenchef Stefan Pierer übergab dem Italiener bei dessen Rücktritt vor zwei Jahren einen Blanko-Vertrag, in dem Cairoli selbst bestimmen sollte, welche Aufgaben er bei KTM künftig übernehmen wolle. Er wünschte sich dann zum Beispiel ein paar Rennen in der US Meisterschaft, die ihm auch ermöglicht wurden. Tony bestritt 2022 noch Gastauftritte bei US-Nationals und beim MXoN.

Cairoli stiess am Ende der Saison 2009 zu Red Bull KTM Factory Racing und trumpfte bereits 2010 gewaltig auf. Er gewann the MX1-Weltmeisterschaft (jetzt ‘MXGP’) mit der neuen KTM 350 SX-F und fügte dann vierte weite WM-Titel in Serie hinzu.

2017 triumphierte Cairoli in der MXGP-WM mit der neuen KTM 450 SX-F und wurde dann weltweit zum Botschafter der Marke und des Teams und des Innvierter Motorradherstellers. Cairoli und KTM haben im MX-Sport bis zu dessen WM-Rücktritt 2021 zwölf Jahre lang Geschichte geschrieben.

Tony Cairoli übernahm dann bei KTM die Aufgabe eines Teammanager für das Red Bull KTM Factory Racing for 2023, entschied sich aber jetzt, für die nächste Phase seiner beruflichen Tätigkeit eine ganz neue Richtung einzuschlagen.

KTM und die ganze Belegschaft der Pierer Mobility Gruppe wünschte Tony Cairolie Montagfrüh in einem offiziellen Statement heute viel Energie bei seinen neuen Aufgaben und bedankte sich für seine exzellenten Leistungen und die vielen unvergesslichen gemeinsamen Momente im Motocross-Sport.