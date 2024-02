Kevin Brumann (Husqvarna): Nach Sturz Flow gefunden

Für das deutsche MXGP-Team Sixtyseven Husqvarna lief das Saisonvorbereitungsrennen in Mantova durchwachsen. Kevin Brumann fühlte sich noch etwas verkrampft, kam am Ende aber immer besser zurecht.

«Beim ersten Saisonvorbereitungsrennen konnte ich Fortschritte machen», erklärte der schweizerische MXGP-Starter Kevin Brumann nach seinem ersten Rennen der Saison in Mantova. Brumann startet in diesem Jahr für das deutsche Team Sixtyseven Husqvarna. Das Rennen in Mantova war sein Debüt auf dem neuen Motorrad.

«Im Zeittraining war ich noch etwas steif und konnte nicht wirklich einen Flow finden», erklärte der Schweizer, der den ersten Lauf auf P16 beendete. «Am Start bin ich einigermaßen gut durchgekommen und konnte meine Pace fahren. Allerdings war ich dann noch etwas verkrampft. Aber ich bin ganz zufrieden.»

Das Auf und Ab ging im zweiten Rennen weiter: «Im zweiten Lauf erwischte ich keinen guten Start, bin dann gestürzt, konnte danach aber meinen Flow finden, so dass ich wieder nach vorne fahren konnte.» Brumann kam erneut auf P16 ins Ziel und beendete die Tageswertung auf Rang 15. «Jetzt geht es mit dem Trainingsprogramm weiter und wir hoffen, im nächsten Rennen etwas Besseres daraus zu machen.»

Kevin Brumann wird beim Saisonauftakt in Argentinien am Start stehen. Zwar erscheint der Schweizer in der heute von Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichten Starterliste nicht, aber Teamchef Markus Weinbuch erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com, dass seine Teilnahme weiterhin geplant und gesichert ist.

Brumanns deutscher Teamkollege Mark Scheu war mit seiner Leistung in Mantova nicht zufrieden. Mit den Plätzen 23 und 18 beendete er den Tag auf Gesamtrang 21. «Es gab viel Regen und die Strecke war dadurch sehr anspruchsvoll. Die anderen Fahrer kamen damit zurecht, aber bei mir ist das Wochenende leider nicht so gut gelaufen. Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber ich habe noch etwas Zeit für die Saisonvorbereitung», erklärte der Deutsche.