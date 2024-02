Hawkstone: Mit Herlings und einer Formatänderung

Red Bull-KTM-Held Jeffrey Herlings wird kommendes Wochenende in Hawkstone Park seine Renn-Premiere 2024 geben und trifft in Großbritannien unter anderen auf Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre.

Die britische Motocross-Traditionspiste von Hawkstone Park nordwestlich von Birmingham ist am 25. Februar Austragungsort eines der letzten Pre-Season-Events vor dem Grand Prix-Saisonstart am 10. März in Patagonien. Mit Spannung wird vor allem der erste Renneinsatz im Kalenderjahr 2024 von Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings (29) erwartet. Der Niederländer bereitete sich zuletzt intensiv in Spanien und Italien vor.

Herlings‘ französischer Herausforderer Romain Febvre (Kawasaki) sammelte bei den Events in Riola Sardo, Mantua und zuletzt in Sommières bereits Rennpraxis. Auch die Fantic-Werksmannschaft wird mit dem niederländischen Routinier Glenn Coldenhoff in Hawkstone Park antreten. Die britischen Fans werden ganz besonders auf den heimischen 450er-Meister Conrad Mewse schauen. Dazu kommt auch der Auftritt des schnellen Italieners Alberto Forato auf der Honda von Standing Construct.

Das Format des Vorsaison-Klassikers wurde wieder geändert: Wie in früheren Jahren wird es gesonderte Rennen für die MXGP- und MX2-Fahrer geben. Die Veranstalter vom «Salop Motor Club» reagierten somit, nachdem es im Vorjahr Kritik gegeben hatte, da die MX2-Fahrer auf dem tiefen Geläuf noch massivere Nachteile in der Startphase haben. In den beiden Klassen werden nun wieder je zwei Rennen über 25 Minuten plus zwei Runden gefahren, anschließend folgt das Superfinale für die Top-Fahrer beider Kategorien.

In der MX2-Klasse wird es für die britischen Fans ein weiteres Duell im Red Bull-KTM-Lager zwischen Weltmeister Andrea Adamo und Liam Everts geben. Am Start ist in der MX2-Klasse ist auch Max Nagls Krettek-Honda-Teamkollege Scott Smulders. Interessant: Das neu formierte Triumph-MX2-Werksteam mit Mikkel Haarup und Camden McLellan wird ausgerechnet auf das Heimspiel verzichten. Sie starten stattdessen im französischen Lacapelle Marival.