Saisonhöhepunkt 2024: Motocross-Tipps fürs Wochenende

Die Freiluftsaison 2024 neigt sich ihrem Ende zu, doch am kommenden Wochenende gibt es noch einmal das volle MX-Programm: Sidecar WM in Rudersberg, MXGP in China, SMX Playoff in Texas und Classic Nations in Sedlcany.

Es wird an dieser Stelle noch detaillierte Vorberichte zu den Ereignissen am kommenden Wochenende geben, aber diesmal ist einiges anders als gewohnt. In Shanghai wird der 19. und vorletzte Grand Prix dieses Jahres ausgetragen. In Fort Worth findet das zweite SMX Playoff der Saison statt. In Rudersberg findet der Deutschland-Grand Prix der Seitenwagen-WM statt und in Sedlcany sind Classic Nations.

WM diesmal am Sonntag und Montag



Die WM in Shanghai wird wegen des chinesischen Mondfestes erst am Sonntag (15.9.) und Montag (16. September) ausgetragen. Am Samstag hat die WM Pause und erst am Sonntag (15. September) geht es ab 9:15 Uhr MESZ mit den Quali-Races los. Am Montag (16. September) beginnen die Rennen ab 6 Uhr MESZ. Eine Titelentscheidung wird es in Shanghai wahrscheinlich noch nicht geben, dafür sind die Abstände an der Tabellenspitze noch zu gering. Für einen vorzeitigen Titelgewinn wären 60 oder mehr Punkte Vorsprung nötig.

In China werden in der MXGP voraussichtlich 22 Fahrer starten, darunter 2 Chinesen. Außerdem stehen die beiden Australier Todd Waters (Husqvarna) und Kirk Gibbs (GASGAS) am Start. Deutsche MXGP-Fahrer nehmen in China nicht teil. In der MX2-Klasse starten 19 Piloten, unter ihnen ebenfalls 2 chinesische Wildcard-Piloten. Für den deutschen GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder geht es darum, den 3. Platz im WM-Ranking zu halten.

Playoff #2 in Texas mit Ken Roczen



Die Punkteausbeute wird am kommenden Samstag beim zweiten SMX-Playoff auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth verdoppelt. Der Sieger erhält also statt 25 Punkten 50, der Zweite bekommt statt 22 Punkten 44 Zähler. Das bedeutet erstens, dass der Druck für alle Protagonisten weiter steigt und zweitens, dass in der Meisterschafts noch alles offen ist und niemand taktieren kann. Auch Ken Roczen hat noch intakte Titelchancen, doch ein einziger Ausfall oder Sturz genügt, um aus dem Titelkampf auszuscheiden

Deutschland Grand Prix in Rudersberg

Im schwäbischen Rudersberg findet am kommenden Wochenende der 9. und vorletzte Lauf der Seitenwagen-WM statt. Das deutsch-französische Team Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton rangiert auf Platz 6 und könnte sich in der Tabelle sogar weiter verbessern. Das österreichische Gespann mit Benjamin Weiss und Patrick Schneider rangiert ebenfalls unter den Top-10. Die anderen deutschen Gespanne freuen sich ebenfalls auf ihren Heim Grand Prix.

Die Wetteraussichten sind perfekt und die Akrobatik der weltbesten Gespanne wird zweifellos für ein unvergessliches Rennerlebnis sorgen. Weitere Informationen zum Deutschland Grand Prix.

Classic Nations in Sedlcany



Im tschechischen Sedlcany, 70 km südlich von Prag, findet am Samstag dem 14. September das 'Classic Motocross des Nations' statt. 1975 fand auf dieser Strecke das Motocross der Nationen statt und die tschechoslowakische Mannschaft konnte an genau diesem Ort ihren einzigen und damit historischen WM-Erfolg feiern. Die Nationenteams bestanden zu jener Zeit aus 4 Fahrern: Bavorovský, Churavý, Naváček und Velký und Zdenek Velky und Jiri Churavy, die 1975 Teil der siegreichen Mannschaft waren, haben sich angekündigt. In diesem Jahr sind Fahrer aus Belgien, den Niederlanden, England, Österreich, Schweden, der Schweiz, Frankreich, Italien, Dänemark, Schottland und Wales dabei. Auch der Österreicher Kris Rosenberger, der diesmal auf einer 500er BSA aus dem Jahre 1971 ausrücken wird, hat sich angemeldet. Der Belgier Herman van Broekhoven wird in der Klasse 72+ mit einer 350er Ducati aus dem Jahre 1962 antreten. Mit Bultaco, den originalen schwedischen Husqvarnas, mehreren historischen Suzukis, Monark, Jawa, Triumph und natürlich vielen CZs aus unterschiedlichen Epochen werden viele technische Leckerbissen im Einsatz zu bewundern sein. Nicht zuletzt sind es Sound und der süßliche Geruch von Rizinus, die den Charme solcher Veranstaltungen ausmachen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Classic Nations in Sedlcany.