Sidecarcross-DM Gerstetten: Triumph beim Heimrennen

Zwei vierte Plätze reichten Tobias Blank/Justin Blume beim Finale in Gerstetten, um den ersten SicecarCross-DM-Titel ihrer Karriere zu erringen. Die britischen Gaststars Brett Wilkinson/Joe Millard gewannen beide Läufe.

Mit Tobias Blank/Justin Blume, Adrian Peter/Joel Hoffmann sowie den Weinmann-Brüdern Joshua und Noah hatten noch drei Teams Chancen auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Für die beiden Erstgenannten bedeutete der Titel die Krönung ihrer langen Karrieren, die Weinmänner wären dagegen als jüngstes Gespann in die DM-Historie eingegangen.

Da alle drei Teams auf gleichem Niveau agieren, konnte die Rangfolge nach dem vorletzten DM-Rennen in Schwedt jedoch nur noch durch besondere Ereignisse verändert werden. Ein solches schien sich anzubahnen, als Blank seinen Motor beim ersten Start schlichtweg abwürgte und am Gitter stehenblieb, während der Trainingsschnellste Peter sofort die Führung übernahm. Doch bekam der Lokalmatador seinen Zweitakter schnell wieder ans Laufen und zog beinahe mühelos an den meisten Konkurrenten vorbei, bis er hinter den stark gestarteten Leon Hofmann/Julius Zimmermann hängenblieb und zunächst keinen Weg vorbei fand.

Derweil hatten die Weinmänner die Führung übernommen und eilten auf der schnellen, für Linksausleger vorteilhaften Piste davon. Auch die nicht optimal gestarteten Gäste Brett Wilkinson/Joe Millard konnten an Peter vorbeiziehen und mit jeder Runde Meter auf die Führenden gut machen. Die Briten nutzten das Rennen als Vorbereitung für den Grand Prix am kommenden Wochenende in Rudersberg (14./15.9.), um sich auf ihren neuen, von PPower getunten Husqvarna-Motor einzuschießen.

Um seinen knappen Vorsprung in der DM-Wertung zu halten und weiter nach vorne zu fahren, musste Blank den vor ihm kämpfenden Hofmann möglichst bald attackieren. Dem ging bei diesem Manöver der Platz aus und er musste mit havariertem Gespann aufgeben. Wie das bei solchen Rennunfällen ist, gab es zwei Sichtweisen der Dinge. Das schwer erboste Team Hofmann legte Protest ein, dem von der Jury allerdings nicht stattgegeben wurde. Damit konnten Blank/Blume ihre Punkte behalten, doch der Vorsprung war um zwei auf fünf Zähler geschmolzen.

In den letzten Runden boten Weinmann und Wilkinson dem Publikum ein spannendes Rennen um den Sieg. Am Ende konnten die Youngster die britischen Routiniers jedoch nicht halten. Hinter dem Führungs-Quartett bemühten sich die weiteren Top-Ten-Fahrer der DM, ihre Tabellenplätze zu sichern. Dabei taten sich vor allem Patrick Hengster/Celina Jahn schwer. Fahrer Hengster hatte sich in Schwedt einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fuhr nach drei Monaten sein erstes Rennen. Auch André Knübben/Florian Plettke kämpften mit Konditionsproblemen. Der Mönchengladbacher hatte verletzungsbedingt seit Anfang Mai kein Rennen mehr bestritten. Arg erwischte es Andy Schlinnertz: Der Belegier wurde am Waschbrett aus dem Boot von Jan Hoormann katapultiert und musste mit Verdacht auf Fraktur des Schulterblatts ins Krankenhaus.

Den zweiten Start gewann Wilkinson vor Weinmann. Blank/Blume preschten an dritter Stelle in die ersten Kurven, während Peter/Hoffmann im Mittelfeld fest hingen. Doch bald hatten sie sich freigefahren und Blank im Visier. Der Lokalmatador ließ sich gar nicht erst auf ein Duell ein, ließ Peter vorbei und sicherte den vierten Rang – wohl wissend, dass der für den Titel reichte. Wilkinson gewann den Lauf und damit den Tagessieg. Lukas Erlecke/Leon Freygang konnten ihren vierten DM-Rang behaupten, Nick Uhlig/Philipp Oettel verbesserten sich mit einer starken Leistung auf Rang fünf. Dagegen mussten Hengster/Jahn mit abgeschertem Antriebskettenrad aufgeben.

Der Kampf um die Top-Platzierungen in der DM wäre sich noch spannender geworden, wenn starke Teams wie Christian Hentrich/Simon Lenz oder die in Gerstetten fehlenden Eddie Janecke/Gordon Bothur die komplette Serie bestreiten würden. Immerhin standen am Ende erstmals seit langen Jahren ausschließlich deutsche Teilnehmer auf dem DM-Podium, wie Adrian Peter bei der Siegerehrung treffend bemerkte. Was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Serie auch international wieder an Attraktivität gewinnen muss, um volle Starterfelder zu generieren. Immerhin verspricht das Pilotprojekt des ADAC Württemberg, dass alsbald mehr junge Teams die Deutsche Meisterschaft bereichern.

Resultate Motocross-Gespann-DM Gerstetten/D:

1. Lauf: 1. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 2. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 3. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 4. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 5. Hentrich/Lenz (D), VMC-Zabel. 6. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 7. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 8. Hertfelder/Kilian (D), WSP-Husqvarna. 9. M.Walter/M.Richter (D), VMC-Zabel. 10. A.Knübben/Plettke (D), WSP-KTM. 11. Seifert/Kinder (D), WSP. 12. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 13. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC-Zabel. 14. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 15. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 16. Sieber/Klunzinger (D), WHT-KTM. 17. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 18. E.Herz/H.Herz (D), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Wilkinson. 2. Weinmann. 3. Peter. 4. Blank. 5. Uhlig. 6. Hentrich. 7. Knübben. 8. Erlecke. 9. Walter. 10. Seifert. 11. Herz. 12. Häcker. 13. Ziller. 14. Sieber. 15. Hengster. 16. Hertfelder.



DM-Endstand nach 12 Läufen: 1. Blank 201 Punkte. 2. Peter 198. 3. Weinmann 195. 4. Erlecke 153. 5. Uhlig 145. 6. Hengster 129. 7. Hoormann 115. 8. Hofmann 106. 9. Seifert 103. 10. Janecke 101.