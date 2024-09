Motocross IMBA-EM: Showdown in Kleinhau

Volles Programm: In Kleinhau wird in zehn Klassen um die IMBA-Europameisterschaft gekämpft.

Erstmals in der Geschichte der International Motor Bike Association werden die Sieger aller Klassen der Europameisterschaft an einem Wochenende gekürt. Zudem erhält die erfolgreichste Nationalmannschaft eine Ehrung.

Am kommenden Wochenende (28./29.9.) folgt mit dem Finale der IMBA-Europameisterschaft ein weiterer Höhepunkt dieser MX-Saison. In der Motocross-Hochburg Kleinhau werden diesmal in allen Klassen die Meistertitel vergeben. «Das ist ein komplett neues Format. Und wir als Club sind froh, dass wir diese Premiere auf unserer Strecke ausrichten dürfen», hält Adrian Braun als Vorsitzender des MSC Kleinhau fest. Bei der Großveranstaltung auf dem weitläufigen Gelände am Raffelsberg nahe Hürtgenwald werden rund 400 Starter erwartet.

In den zehn EM-Klassen steht jeweils der Titel ‹Champion of Europe› und für die beteiligten Länder in einer zusätzlichen Nationen-Wertung das Prädikat ‹Masters of Europe› zur Disposition. An den Start gehen Fahrer aller Altersgruppen: Von den Kleinsten in der 50er- und 65er-Kategorie über die Jugendlichen (85 ccm und Youth MX2) bis hin zu den Erwachsenen in den Klassen MX2 und Open. Dazu kommen die Klassen Sidecar, Ladies sowie Veteranen (+45 und +57).

Hintergrund für diesen Austragungs-Modus ist, dass sich die IMBA (International Motor Bike Association) neu aufstellt. Bisher fanden die Wertungsläufe in den einzelnen Klassen über die ganze Saison verteilt an unterschiedlichen Veranstaltungsorten statt. «Das neue Format ist ein Versuch. Danach schauen wir dann mit allen Beteiligten, ob eine Veranstaltung in dieser Art wiederholt wird. Oder ob es vielleicht künftig sogar mehrere dieser europäischen Renn-Wochenenden mit allen Klassen geben wird», so Braun. Der europäische Verband IMBA hat Kleinhau als Ausrichter ausgewählt, da dort eine optimale Infrastruktur inklusive entsprechend zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und eine gewohnheitsmäßig hervorragend präparierte Strecke zur Verfügung steht, um eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu stemmen.

Das Publikum erwartet ein Mammut-Programm: Am Samstag werden in allen Klassen zwei Trainingsläufe sowie ein Wertungslauf ausgetragen. Am Sonntag folgen nach einem kurzen Warm-up jeweils zwei Rennläufe. Besonders freuen wird die Zuschauer aus der Region, dass in nahezu allen Rennen Fahrer des MSC Kleinhau an den Start gehen und teilweise ganz vorne mitfahren können.

Abgerundet wird das Renn-Wochenende mit Abend-Veranstaltungen. Freitags gibt es eine ‹Welcome-Party› für Fahrer und Fans, am Samstag werden die Akteure im Festzelt offiziell vorgestellt. Und wenn die aktuellen Prognosen stimmen, dürfte zum Wochenende sogar das Wetter mitspielen. Weitere Infos, Eintrittspreise und Zeitplan: msc-kleinhau.com.