Triumph präsentiert die TF 450-RC Edition

Ein Jahr nach Einführung der Triumph TF 250 präsentiert der britische Hersteller nun auch die Triumph TF 450 als RC Edition, wobei RC die Initialen von Ricky Carmichael sind, der an der Entwicklung des Bikes mitwirkte.

«Die Motocross-Legende Ricky Carmichael stand Pate bei der Entwicklung dieses außergewöhnlichen Race-Bikes», heißt es in der Erklärung des britischen Herstellers. Ricky Carmichael wird gern als 'GOAT' bezeichnet, Greatest of all Times. Mit 15 US-Meisterschaftssiegen, 67 Amateur-Titeln und weiteren Erfolgen hat der sympathische US-Amerikaner den Motocross-Sport über ein Jahrzehnt dominiert.

Das Motorrad soll über die von Carmichael gewählte Ausstattung verfügen und laut Herstellerangaben über das beste Leistungsgewicht seiner Klasse verfügen. Der neue 450-ccm-Motocross-Motor ist kompakt und leicht gebaut.

Das spezielle RC-Design findet sich auf den Startnummerntafeln, den Schwingenaufklebern und anderen visuellen Elementen wieder. «Ende 2023 hat Triumph die lang erwartete TF 250-X vorgestellt - das erste Modell einer völlig neuen Reihe von Geländemotorrädern. Wir haben jetzt einen brandneuen 450ccm-Motocross-Antrieb, den Ricky Carmichael, der zweifellos der Beste in diesem Geschäft ist, gemeinsam mit uns entwickelt hat. Die TF 450-RC Edition bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Präzision und Haltbarkeit, das einen neuen Standard in der 450er Motocross-Klasse setzt. Es ist daher nur folgerichtig, dass die erste Edition Rickys Namen trägt», erklärt Steve Sargent, Chief Product Officer von Triumph.

Der Motor verfügt über einen geschmiedeter Aluminiumkolben von König, der für Festigkeit und Haltbarkeit bei hohen Drehzahlen sorgt, sowie über Titanventile von DelWest-für verbesserte Luftströmung und schnellere Gasannahme. Das 5-Gang-Getriebe verfügt über einen Quickshifter für kupplungsloses Hochschalten vom 2. bis in den 5. Gang. Das Getriebe sorgt damit für eine nahtlose Leistungsentfaltung in der Beschleunigungsphase. Der Brennraum ist feinbearbeitet, um einen optimalen Luftstrom und Wirkungsgrad zu erreichen. Der 3-achsig bearbeitete Brennraum und die Ein- und Auslasskanäle sind geometrisch für Spitzenleistung ausgelegt, wobei DLC (Diamond Like Carbon) beschichtete Kipphebel die Reibung reduzieren und damit die Effizienz und Haltbarkeit des Motors verbessern sollen.

Das Airbox- und Ansaugsystem sorgt für Leistung und Effizienz. Das System ist mit einem Luftfilter von TwinAir ausgestattet, der für Langlebigkeit und Qualität bekannt ist. Der werkzeuglose Zugang zum Filter erleichtert die Wartung des Motorrads im harten Renneinsatz und gewährleistet jederzeit einen optimalen Luftstrom.

Das Motormanagement sowie Ansaug- und Abgassystemen ist mit einem Dellorto-Drosselklappengehäuse ausgestattet, das in ein Athena-Motormanagementsystem integriert ist. Damit wird eine präzise Kraftstoffzufuhr und Gasannahme gewährleistet. Der Fahrer kann die Feinabstimmung der Traktionskontrolle und der Launch Control über die Smartphone-App MX Tune Pro vornehmen und die Leistungsentfaltung an unterschiedliche Streckenbedingungen anpassen, was über eine Auswahl von Motorkennfeldern erfolgt.

Durch sein Magnesiumgehäuse ist der Motor besonders leicht. Die Kupplung verfügt über einen Stahlkorb und spezielle Lamellen, die für die Anforderungen des Rennsports entwickelt wurden und eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung gewährleisten. Die hydraulische Kupplungsbetätigung mit Brembo Geber- und Nehmerzylindern sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Kupplungskontrolle.

Der Lenker von ODI (ebenfalls mit RC4 Signatur) besteht aus dreifach konifizierten Rohren. Das ODI-Lock-On-Griffe System soll für besten Fahrkomfort und Vibrations- und Stoßdämpfung sorgen.

Die oberen Motorhalterungen wurden von Carmichael handverlesen, um das Handling zu verbessern, insbesondere bei hoher Frontlast. Dieses Setup sorgt dafür, dass das Motorrad selbst auf anspruchsvollsten Strecken optimale Kontrolle und Stabilität behält.

Das XTrig Holeshot-Device soll dem Fahrer einen perfekten Start ermöglichen. Das Motorrad ist außerdem serienmäßig mit einem Triumph Racing Hinson Kupplungsdeckel, einem Schutz der vorderen Bremsscheibe gegen Schmutz und Stöße und einem griffigen Sitzbezug ausgestattet,der die Kontrolle des Fahrers verbessert.

Technische Daten:

Einzylinder 4-Takt DOHC 449,5 cm³

Bohrung 95 mm, Hub 63,4 mm, Kompression 13,1:1

Dellorto-Drosselklappengehäuse, Athena EMS

Auspuff Einzel-Schalldämpfer

Übersetzung Kette 13/48

Kupplung Mehrscheiben-Kupplung mit Tellerfeder, nass

5 Gänge

Rahmen :Aluminium Zentralrohr-Rahmen mit zwei Unterzügen

Schwinge: Aluminium

Vorderrad 21" x 1.6"

Hinterrad 19" x 2.15"

Vorderradreifen 80/100 - 21

Hinterradreifen 100/90 - 19

Vorn: KYB 48mm Federgabel, 310mm Federweg

Hinten: KYB Federbein, Druckstufeneinstellung 305mm Federweg

Brembo Doppelkolben 24mm, 260mm Scheibe vorn

Brembo Einzelkolben 26mm, 220mm Scheibe hinten

Lenker: 836 mm

Höhe: 1270 mm

Sitzhöhe: 960 mm

Radstand: 1.492 mm

Lenkkopfwinkel: 27.4º

Nachlauf: 116 mm

Gewicht (nass): 108,6 kg

Tankinhalt: 7 L