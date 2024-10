Max Nagl (Honda) siegt und ist tschechischer Champion

Mit Siegen in beiden Läufen gewann Max Nagl (Honda) in Opatov das Finale der offenen tschechischen Meisterschaften und wurde Gesamtsieger vor dem Tschechen Jakub Teresak (Husky) und dem Slowaken Pavol Repcak (KTM).

Mit einem Wheelie und als neuer Champion überquerte der deutsche KMP-Honda-Pilot Max Nagl am vergangenen Wochenende beim Finale der offenen tschechischen Meisterschaften in Opatov die Ziellinie. Zwar standen für den Weilheimer in diesem Jahr die ADAC MX Masters im Vordergrund, aber die Kalender der deutschen und tschechischen Serie hatten in dieser Saison keine Überschneidungen, so dass Nagl beide Serien bestreiten konnte.

In der Anfangsphase der über 7 Events ausgetragenen Meisterschaften zeigte Jakub Teresak (Husqvarna) mehrmals, dass er für Nagl eine echte Konkurrenz ist und übernahm streckenweise sogar das Red Plate des Meisterschaftsführenden. Ab der zweiten Saisonhälfte übernahm dann aber Nagl das Zepter. Dennoch blieb es an der Spitze knapp.

Vor dem Finale in Opatov betrug die Differenz der beiden nur 13 Punkte. Nagl gewann das Saisonfinale schließlich mit zwei Laufsiegen vor Teresak, konnte seinen Vorsprung damit von 13 auf 19 Punkte ausbauen und wurde verdient Meister.

Die Plätze 3 und 4 gingen an die slowakischen KTM-Piloten Pavol Repcak und Tomas Kohut. Teresak und Kohut bestritten in diesem Jahr auch MXGP-WM-Läufe und holten dort WM-Punkte.

Ergebnis Opatov:



1. Max Nagl (D), Honda, 1-1

2. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 2-2

3. Pavol Repcak (SK), KTM, 3-3

4. Tomas Kohut (SK), KTM, 4-5

Meisterschaftsendstand:



1. Max Nagl (D), Honda, 311 Punkte

2. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 292

3. Pavol Repcak (SK), KTM, 220

4. Tomas Kohut (SK), KTM, 212