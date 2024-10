Mathis Valin (Kawasaki) ist EMX250 Champion

Mit zwei weiteren Laufsiegen gewann der französische Bud-Racing-Kawasaki-Pilot Mathis Valin im spanischen Cozar die EMX250 Europameisterschaften und wird im kommenden Jahr in die MX2-WM aufsteigen.

Bereits im ersten Lauf am vergangenen Samstag konnte der französische Bud-Kawasaki-Pilot Mathis Valin den Sack zumachen und im spanischen Cozar die EMX250 Europameisterschaften vorzeitig gewinnen. Der zweite Lauf am Sonntag war für ihn also reines Schaulaufen, aber mit einem Doppelsieg verabschiedete sich der frisch gekürte Champion stilvoll. Valin wechselt im kommenden Jahr in das KRT-Kawasaki-Werksteam unter Team-Manager Antti Pyrhönen in die MX2-WM.

Der Kampf um die Silber- und Bronzemedaille zwischen Valerio Lata (GASGAS) und Cas Valk (KTM) blieb spannend und wurde erst im letzten Rennen der Saison am Sonntagvormittag entschieden. Valin, der nach seinem Meisterschaftsgewinn etwas verkatert wirkte, zog im zweiten Lauf den Holeshot, aber in der zweiten Kurve ging zunächst Lata in Führung. In Runde 5 übernahm aber wieder der Champion das Zepter. Platz 2 genügte Lata zum Gewinn der Silbermedaille. Cas Valk, bei dem es ebenfalls noch um Silber ging, setzte alles auf eine Karte, stürzte zweimal in derselben Kurve und fiel auf Rang 7 zurück. Am Ende kam er auf Rang 6 ins Ziel und wurde damit Dritter der Tageswertung und enttäuschter Dritter der Meisterschaft. Lata und Valk werden im kommenden Jahr ebenfalls in die MX2-WM aufsteigen.

Nico Greutmann (Husqvarna) beendete den ersten Lauf auf Rang 5, haderte aber mit seinem Start zum zweiten Lauf und wurde Vierzehnter. Der Youngsters-Champion beendete die Saison auf Gesamtrang 6. Maximilian Werner (Honda) kam im zweiten Rennen am Sonntag auf Platz 4 ins Ziel und beendete die Saison auf Gesamtrang 8.

«Diese Saison war unglaublich», freute sich Sieger Mathis Valin. «Ich hatte mir zu Saisonbeginn ein Ergebnis zwischen Platz 5 und 8 vorgenommen und jetzt bin ich Champion! Vielen Dank an das ganze Team, Lili, Stephane, meinen Trainer, meine Familie und alle meine Freunde.»

EMX250 Cozar:



1. Mathis Valin (F), Kawasaki, 1-1

2. Valerio Lata (I), GASGAS, 6-2

3. Cas Valk (NL), KTM, 3-6

4. Benjamin Garib (CHI), Kawasaki, 2-9

5. Gavin Towers (USA), Yamaha, 12-3

6. Mads Fredsoe (DK), GASGAS), 8-8

7. Maximilian Werner (D), Honda, 14-4

8. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 7-10

9. Alfio Samuele Pulvirenti (I), Husqvarna, 13-5

10. Saad Soulimani (MAR), Yamaha, 11-7

11. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 5-14

EMX250 Endstand:



1. Mathis Valin (F), Kawasaki, 470 Punkte

2. Valerio Lata (I), GASGAS, 436, (-34)

3. Cas Valk (NL), KTM, 424, (-46)

4. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 331, (-139)

5. Saad Soulimani (MAR), Yamaha, 247, (-223)

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 214, (-256)

7. Benjamin Garib (CHI), Kawasaki, 204, (-266)

8. Maximilian Werner (D), Honda, 201, (-269)

9. Mads Fredsoe (DK), GASGAS, 151, (-319)

10. Francisco Garcia (E), GASGAS, 150, (-320)