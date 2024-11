Krönender Offroad-Saisonabschluss in Eggendorf

Zum Saisonabschluss 2024 fanden sich 30 Offroad-Teams in der Speedway Arena Eggendorf zum ‹Day of Dirt› ein. Das Trio Marcel Stauffer, Alex Pölzleitner und Lukas Neurauter räumte den Sieg ab.

Es war ein fulminanter Saisonabschluss für die Offroader und alle, die sich als solche versuchen wollten. Mehr als dreißig Teams in Zweier- oder Dreierzusammensetzung aus der Motocross-, Supermoto-, Enduro- und Eisspeedwayszene stürzten sich in das Abenteuer über drei Stunden beim ‹Day of Dirt› in Eggendorf. Bei herrlichem Herbstwetter schickte Oliver Zirkler – der mit seinem Team wieder eine großartige Strecke aufbereitet hatte – das Feld auf die Strecke.

Von Anfang an riss Marcel Stauffer die Führung an sich und hatte mit Alex Pölzleitner und Lukas Neurauter die ebenbürtigen Nebenleute, denen er die Spitze übergeben konnte. Die Strecke, die auch einen kurzen Teil der ehemaligen Speedwaybahn beinhaltete, bot sowohl für Crosser als auch für Supermoto-Cracks zugeschnittene Abschnitte, sodass die Chancen ausgewogen waren.

Das zeigte schließlich auch das Ergebnis. Denn nach der regulären Renndauer lag das Siegertrio nur eine Runde voran. Das waren Stauffer / Neurauter / Pölzleitner, die das Rehor Racing Team aus der Tschechei – bestückt mit Weltmeister Ervin Krajcovic, Ondrej Svedik und Daniel Mandys (er duellierte sich zu Beginn mit Stauffer) – knapp besiegen konnte.

Der Vertreter der Cross-Generation vor Marcel Stauffer – fast Namensvetter, weil nur mit einem „f“ – Michael Staufer steuerte seine KTM auf den vierten Tagesrang und wurde dabei von Wilhelm Ehm und Stefan Simpson unterstützt. Dahinter klassierten sich die Crosser Simon Breitfuss, Patrick Kainz und Heinz Hochreiter. Österreichs Parade Supermoto-Fahrer Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger blieben mit ihnen auf Schlagdistanz und mussten sich nur um eine Runde beugen.

Gegen die männliche Übermacht hielt sich Yasmin Poppenreiter ausgezeichnet. Rang 15, gemeinsam mit ihren Partnern Martin Sulzbacher und Michael Schmid bedeutete eine Platzierung in der oberen Hälfte der Gewerteten. Eisspeedway-Fahrer Markus Jell hatte sich als Inn Isar Racing Team mit dem Finnen Lasse Kuvinen und dem Österreicher Werner Schruf zusammen getan und sie erreichten den siebenten Gesamtrang.

Auch eine Vater-Sohn-Paarung mischte mit. Christian Ackerl startete mit Sohn Ben, der in der MX-Jugend-ÖM gut unterwegs ist, und kam auf Rang 13.

Ergebnis Day-of-Dirt Eggendorf

1) Marcel Stauffer / Alex Pölzleitner / Lukas Neurauter, 139 Runden

2) Danial Mandys / Ondrej Svedik / Ervin Krajcovic 138

3) Oliver König / Matyas Cervenka, 136

4) Michael Staufer / Wilhelm Ehn / Stefan Simpson, 136

5) Simon Breitfuss / Patrick Kainz / Heinz Hochreiter, 136

6) Andreas Buschberger / Bernhard Hitzenberger, 135

7) Markus Jell / Lasse Kurvinen / Werner Schruf, 132