Tom Vialle (KTM) gewinnt und ist 'Prinz von Paris'

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Tageswertung und die Prinzenwertung beim Supercross Paris. Titelverteidiger Jo Shimoda (Honda) gewann den ersten Lauf und fiel im zweiten Rennen aus

Der japanische HRC Werksfahrer Jo Shimoda zog den Holeshot zum ersten Sprintrennen der SX2-Klasse und gewann das erste Sonntagsrennen mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor dem französischen Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle sowie vor Samstags-Sieger Anthony Bourdon (Kawasaki).

Im zweiten Rennen fiel bereits eine Vorentscheidung. Zunächst zog Mathys Boisramé (Husqvarna) den Holeshot, doch Tom Vialle und Jo Shimoda übernahmen wieder die Spitze. Shimoda zeigte sich angriffslustig, doch plötzlich verlangsamte er sein Tempo und konnte nur noch langsam um den Kurs rollen. In aussichtsloser Position gab der Japaner das Rennen auf. Was die genaue Ursache seines Defekts war von außen nicht erkennbar.

Nach seinem Ausfall im zweiten Rennen musste Shimoda im Finale vom schlechtesten Startplatz ins Rennen gehen. Dennoch gelang ihm ein guter Start hinter Tom Vialle. Vialle kontrollierte dieses Rennen von der Spitze, aber in den letzten beiden Runden erhöhte Shimoda seinen Druck. In der letzten Waschbrettpassage griff der Japaner noch einmal an, aber ein Überholmanöver gelang ihm nicht. Vialle gewann den dritten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 0,44 Sekunden vor Shimoda und Bourdon. Mit Platz 2 im dritten Lauf verhalf Shimoda Vialle auch zum Prinzentitel, denn Anthony Bourdon (Kawasaki) lag am Ende mit 18 Punkten nach 3 dritten Plätzen gleichauf mit Vialle. Tiebreaker zugunsten von Vialle war sein besserer dritter Lauf.

Tom Vialle wurde also mit einem 2-1-1-Ergebnis und 18 Punkten in der Gesamtwertung 'Prinz von Paris' vor Anthony Bourdon und Maxime Desprey, während Titelverteidiger Jo Shimoda nach Crash am Samstag und Ausfall im zweiten Sonntagsrennen den Tag auf einem enttäuschenden 5. Platz beendete.

Gesamtwertung Paris Supercross SX2:



1. Tom Vialle (F), KTM, (12-1-1)-(2-1-1), 18 Punkte

2. Anthony Bourdon (F), Kawasaki, (3-4-2)-(3-3-3), 18

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, (4-5-4)-(4-2-5), 24

4. Calvin Fonvieille (F) KTM, (2-3-6)-(5-8-6), 30

5. Jo Shimoda (J), Honda, (1-2-11)-(1-15-2), 32

6. Mathys Boisramé (F), Husqvarna, (6-6-3)-(13-4-4), 36