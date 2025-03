Maximilia Spies: Neues Team, brutaler Abflug in Dolle

Maximilian Spies wird in dieser Saison für das Team Becker Racing KTM starten. Beim Wintercup im Dolle brach bei der Anfahrt zu einem Sprung die Fußraste, so dass der der Brandenburger heftig abflog.

Nach der Trennung von Max Spies vom Team Kosak KTM Ende der Saison 2024 war lange unklar, wie es mit dem Brandenburger in der Saison 2025 weitergeht. Beim ADAC Supercross wurde er bereits vom Becker Racing Team unterstützt. Dort startete 'The Spies' mit der Zweitakt-KTM. Nun soll Spies auch für den Rest der Saison für Becker Racing starten. Der Fokus liegt auf den ADAC MX Masters und es sin 10 bis 12 WM-Einsätze in Europa geplant.

Am vergangenen Wochenende startete Spies zum Winter Cup in Dolle und erlebte dort mit seinem neuen Motorrad einen Horror-Abflug: «Die Fußraste ist bei der Anfahrt zu einem Table-Sprung gebrochen. Ich flog so etwa fünf, sechs Meter durch die Luft und landete rückwärts auf meinem Rücken. Der Helm ist dabei zerbrochen. Zum Glück konnte ich wieder aufstehen.»

Spies hatte Glück, dass ihm dabei nichts Schlimmeres passiert ist: «Ich muss dieses Woche noch ein paar Checks machen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Dinge wie diese können passieren. Es sollte nicht passieren, aber es ist passiert. Wie auch immer: Es ist gut, wieder Rennen zu fahren!»

Den Wintercup gewann Sarholz KTM-Pilot Noah Ludwig mit einem 1-2-1-Ergebnis.

Ergebnis Wintercup Dolle:



1. Noah Ludwig (D), KTM, 1-2-1

2. Marcel Stauffer (A), KTM, 5-3-2

3. Nico Koch (D), KTM, 3-4-3

4. Max Palsson (S), 4-5-6

5. Maximilian Spies (D), KTM, 2-1-16 (DNF)