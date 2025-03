Ducati: Weltpremiere der Desmo250 MX

Ducati Corse wird am kommenden Wochenende im italienischen Ottobiano erstmals mit dem brandneuen Motocross-Bike Desmo250 MX einen offiziellen Renneinsatz absolvieren.

Ducati legt im Offroad-Sektor nach und wird dieser Tage das zweite Kapitel in seiner Motocross-Historie aufschlagen. Erstmals wird das 250er-Motocross-Motorrad bei einem Rennen offiziell ausrücken. Schauplatz des mit Spannung erwarteten Debüts der Desmo250 MX wird die ehemalige Grand-Prix-Piste von Ottobiano sein.

In Ottobiano geht am Wochenende der Auftakt zur italienischen Prestige-Meisterschaft über die Bühne. Im Rahmen dieser Serie wurden im letzten Jahr bereits die Tests mit der Desmo450 MX durchgeführt. Den ersten Renneinsatz mit dem 250er-Bike wird Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino absolvieren.

Der Ducati-MX2-Einsatz wird vom Beddini-Racing-Team gemanagt. In der MXGP-Serie wird das 450er-Bike aus Bologna von der Maddii-Truppe eingesetzt. Lupino wird alle sechs Rennen der Serie bestreiten. Bei Ducati Corse durfte man sich am vergangenen Wochenende bei der Premiere in der Motocross-WM der MXGP-Klasse in Cordoba mit der 450er-Maschine bereits sehr freuen. Mattia Guadagnini und Jeremy Seewer beendeten ihren ersten Grand-Prix-Einsatz für Ducati auf den Rängen 4 und 7.

Wichtig für alle Offroad-Ducatisti: Die Desmo450 MX wird in der Production-Version am 3. April weltweit präsentiert. Ab Anfang Juni soll das Motorrad dann auch bei ausgewählten Ducati-Vertragshändlern in Europa erhältlich sein – im Juli in den USA und danach weltweit.