Davide Brivio (Suzuki): Siege von Rins als Highlight

Suzuki Ecstar-Teammanager Davide Brivio zieht die Bilanz der Saison und gibt zu, dass er sogar mit dem Titelgewinn geliebäugelt hat.

Der Italiener Davide Brivio, Manager des Suzuki Ecstar MotoGP-Teams mit Alex Rins und Joan Mir, blickt auf die Saison 2019 zurück, in der die Ziele des Teams erfüllt und die Erwartungen mit zwei Siegen sogar übertroffen wurden. Brivio sah, wie Rookie Joan Mir eindrucksvolle Fortschritte machte und wie Alex Rins zum Siegfahrer wurde.

Davide, hast du diese Ergebnisse mit den zwei Siegen erwartet? Oder hast du sogar höhere Ziele gehabt?

Wir haben das Gefühl gehabt, 2019 wäre es an der Zeit, nach Siegen zu streben, und dieses Ziel haben wir verwirklicht. Von diesem Gesichtspunkt aus war die Saison ein Erfolg.

Wir wollten den fünften WM-Rang von Alex Rins von 2018 verbessern. Auch das ist uns gelungen. Denn in der vergangenen Saison haben wir den vierten Rang erreicht.

Obwohl wir unsere gesetzten Ziele erreicht haben, haben wir das Gefühl, es wäre sogar mehr möglich gewesen.

Aber ich muss zugeben: Diese zwei Siege in Austin und Silverstone waren erstaunlich, sie waren so wichtig und so speziell für uns.

Alex Rins lag lange Zeit weit vorne in der WM-Tabelle, er kämpfte lange um den dritten Platz. Hast du zwischendurch sogar mit der Möglichkeit eines Titelgewinns geliebäugelt?

Natürlich ist uns dieser Gedanke durch den Kopf gegangen. Du beginnst jede Saison mit dem Gedanken an den Titelgewinn. Aber wir haben den Titelgewinn nicht unbedingt im Fokus gehabt. Wir wollten einfach unser Bestes geben und schauen, was dabei herauskommt. Aber diese Saison hat uns viel Schwung gegeben; das war eine erstklassige Übung für die Saison 2020.

Unser Package war in dieser Saison schlagkräftig. Wir wollen nächstes Jahr dort weitermachen, wo wir im November aufgehört haben.

Was ist die wichtigste Lektion, die du als Teammanager in der Saison 2019 gelernt hast?

Ich habe gelernt: Wenn du ernsthaft um den WM-Titel kämpfen willst, musst du mehr Beständigkeit finden. Das ist in der zweiten Saisonhälfte deutlich zum Vorschein gekommen. Das haben wir alle zur Kenntnis genommen. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen.

Was ist deine beste Erinnerung an die Saison 2019?

Das müssen die zwei Siege sein! Silverstone war noch aufregender und spannender, weil sich alles in der letzten Kurve der letzten Runde entschieden hat. Da war viel Adrenalin im Blut. Dieser Kampf von Alex gegen Marc Márquez war unglaublich.

Aber natürlich war auch der erste MotoGP-Sieg von Alex in Texas speziell. Er wird uns lange in Erinnerung bleiben. Diese zwei Siege – das waren fantastische Highlights.