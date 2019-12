MotoGP

Lucio Cecchinello: «Crutchlow ist extrem motiviert»

Obwohl Cal Crutchlow seit August 2018 immer wieder seinen Rücktritt per Saisonende 2020 ins Gespräch bringt, macht sich LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello keine Sorgen.

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello wurde in diesem Jahr regelmäßig mit Aussagen von Cal Crutchlow konfrontiert, in denen der 34-jährige Brite auf seinen mutmaßlichen Rücktritt nach der Saison 2020 zu sprechen kam. Schon im August 2028 hatte der LCR-Honda-Pilot erwähnt, dass sein neuer Zwei-Jahres-Vertrag mit HRC der letzte sein könnte. Er ließ aber anklingen, dass er sich danach noch einen Fortsetzung der Laufbahn in der MotoAmerica-Rennserie vorstellen könne, die von Wayne Rainey gemanagt wird.

«Wir wissen ja, dass Cal sehr ehrlich zu sich selbst ist», hält Lucio Cecchinello fest. «Er redet gern über alles, was ihm durch den Kopf geht. Wenn er über das Ende seiner MotoGP-Karriere spricht, dann will er zu verstehen geben, dass sich seine aktive GP-Laufbahn dem Ende zuneigt in dass er auf lange Frist gesehen, nicht mehr dabei sein wird. Das ist normal, wenn man sein Alter berücksichtigt.»

Cecchinello versichert, die Sponsoren von LCR seien wegen dieser Aussagen des dreifachen MotoGP-Siegers, der 2020 seine sechste Saison bei LCR bestreitet, nicht irritiert. «Für unsere Sponsoren ist das kein Problem. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verhältnis zu unseren Geldgebern. Für uns ist wichtig, dass Cal weiterhin viel Einsatzfreude zeigt und schnell ist. ich höre mir ja so oft als möglich alle Technical Debriefs von ihm in der Box an. Da spüre ich, dass er immer noch extrem motiviert ist, wenn es darum geht, das Motorrad zu verbessern und schneller zu fahren. Das kann ich dir versichern.»

Cal Crutchlow hat in den ersten fünf Jahren bei LCR die WM-Ränge 8, 7, 9, 7 und 9 erreicht. Außerdem wurden neben den drei GP-Siege gefeiert und vier zweite sowie sieben dritte MotoGP-Plätze gefeiert.