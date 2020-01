MotoGP

Eine Schildkröte aus Deutschland für Valentino Rossi

Der deutsche Fotograf und Geschäftsmann Ozan Kutay übergab der MotoGP-Ikone Valentino Rossi in Assen symbolisch eine Schildkröte.

Dass der neunfache Weltmeister Valentino Rossi immer für eine Überraschung gut ist, sollte hinlänglich bekannt sein. Aber auch anders rum geht einiges, so geschen bei der Dutch-TT in Assen. Nach der Pressekonferenz erhielt Valentino Rossi (40) in der Yamaha-Hospitality eine in den VR46-Farben lackierte Schildkröte.

Überreicher des Präsents war der deutsche Fotograf und Rossi-Fan Ozan Kutay. «Ich habe die Schildkröte durch Zufall als Garten-Deko gefunden», schilderte der Hamburger. «Dann habe ich je eine für Valentino und eine für mich selbst lackieren lassen. Die Schildkröte ist ja Vales Glücksbringer. Ich habe beschlossen, sie in den typischen Rossi-Farben zu lackieren und sie ihm zu überreichen.»

Ozan setzte sein Vorhaben in die Tat um. Rossi wirkte zunächst überrascht, machte den Spaß aber mit und nahm seinen überdimensionalen Glücksbringer mit Freude entgegen. «Valentino hat sich sehr gefreut», bestätigte Ozan stolz.

Die Schildkröte ist im VR46-Merchandising-Programm unter anderem als Plüschtier und Schlüsselanhänger enthalten. Der neunfache Weltmeister ließ die «Tartaruga» von Designer Aldo Drudi zu besonderen Anlässen auch schon auf seinem AGV-Helm verewigen.

Viele Fans mit Paddock-Pässen fragen sich immer wieder, wie man im streng kontrollierten MotoGP-Fahrerlager möglichst nahe an «Il Dottore» herankommt. Ozan Kutay fand ein Rezept und meldete sich zunächst beim Yamaha-Werksteam. «Ein Mitarbeiter hat mich dann für den Donnerstag zu Valentinos Fernseh-Interviews in der Movistar-Yamaha-Hospitality eingeladen», verrät der umtriebige Kutay, der seit Jahren eingefleischter Rossi-Fan ist und Hunderte kunstvolle und selbst geschossene Rossi-Nahaufnahmen in seinem Privatarchiv hat.

Ozan arbeitet seit Jahren in Paris. Der Kreativ-Geist nennt neben den Fotos und Grafiken auch unzählige weitere Rossi-Accessoires wie Helme sein eigen, trägt aber auch gerne die blütenweißen 58 Simoncelli-Sneakers eines bekannten italienischen Modelabels.