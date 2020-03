MotoGP

Offiziell: Las-Termas-GP neu erst am 22. November

Der MotoGP-Kalender für die Saison 2020 wird täglich auf den Kopf gestellt. Soeben wurde gemeldet: Der Argentinien-GP findet am 19. April nicht statt.

Nachdem der argentinische Gesundheitsminister Ginés González García gestern schon die Austragung des argentinischen Motocross-GP untersagt hatte, wurde heute erwartungsgemäß auch der MotoGP-Event auf dem Autódromo Termas de Río Hondo in Las Termas für alle drei Klassen verschoben – auf den 22. November.

Nach der Absage des MotoGP-Rennens in Doha und der Verschiebung des Thailand-GP vom 22. März auf den 4. Oktober befasste sich der Krisenstab der Dorna seit Tagen eingehend mit der Situation in Amerika und dem Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin/Texas, der für 3. bis 5. April angesetzt war.

Dieser Event wurde inzwischen auf den 15. November verschoben, Valencia deswegen gestern auf den 22. November. Heute wurde das WM-Finale noch um eine weitere Woche nach hinten verschoben. Man kann davon ausgehen, dass sich die Fahrer wegen die niedrigen Temperaturen in Spanien heftig beschweren werden.

Für die IRTA-Testfahrten vom November in Jerez werden in den nächsten Wochen für alle drei Klassen neue Termine gesucht. Gut möglich, dass das Testverbot für Dezember aufgehoben wird – und zum Beispiel bis 15. Dezember getestet werden darf.

Dorna, IRTA und FIM gehen momentan davon aus, dass die MotoGP-Saison am 3. Mai in Jerez gestartet werden kann. Deshalb soll die vorläufig in Doha gelagerte Fracht demnächst nach Spanien geflogen werden.

Dass Texas und Las Termas an zwie aufeinanderfolgenden Wochenenden geplant werden, liegt auf der Hand. So können die Reisekosten und Frachtkosten auf zwei Übersee-Grand Pix aufgeteilt werden.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP

03. Mai Jerez/E

17. Mai: Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E