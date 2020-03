MotoGP

MotoGP-Rückkehr in Indianapolis wegen Coronavirus?

Durch die Massnahmen gegen die Verbreitung der Coronavirus-Infektionen in Austin wird die Durchführung des MotoGP-Wochenendes in Austin im April schwierig. Als Alternative ist nun Indianapolis im Gespräch.

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Europa und Amerika steigt weiter an und die Massnahmen, die Austin im Zuge der Eindämmung der Epidemie beschlossen hat, gefährden den geplanten MotoGP-Renntermin am 5. April immer stärker. Denn in der Gegend des Circuit of the Americas (COTA) wurde der Notstand ausgerufen. FIM-Präsident Jorge Viegas bestätigte gegenüber Radio Catalunya denn auch: «Die Chancen auf eine Austragung des Texas-GP am 5. April sind gering.»

Zwar betonte der Portugiese auch gleich, dass man sich gemeinsam mit den GP-Organisatoren und Streckenverantwortlichen um einen Ausweichtermin bemühe, dieser dürfte allerdings schwer zu finden sein, schliesslich ist der Veranstaltungskalender des Texas-Rundkurses vollgestopft – am 25. Oktober steht etwa der Besuch der Formel-1-WM in Austin auf dem Programm. Und an eine spätere Austragung während der Sommerpause ist angesichts der heissen Juli-Temperaturen in Austin auch keine echte Alternative.

Deshalb hat sich die Dorna nach einer Alternative auf US-Boden umgesehen und bei den Streckenverantwortlichen in Indianapolis nachgefragt, über welche Art von FIM-Homologation die Piste verfügt, die zuletzt am 9. August 2015 Schauplatz der MotoGP-WM war. «Heute verfügt die Strecke nicht über die nötige Homologation», bestätigt denn auch FIM-Safety-Officer Franco Uncini gegenüber «GPOne.com».

«Aber es gibt keine grösseren Probleme damit, die Piste könnte auch mit Blick auf die aktuelle Situation die nötige Berechtigung bekommen, denn in dieser kritischen Zeit würden wir nicht zu viel verlangen», fügt Uncini an. Ein Vorteil hätte die Verlegung: Da das Jahresprogramm in Indianapolis auch überschaubarer ausfällt als in Austin, dürften die GP-Verantwortlichen weniger Mühe haben, einen entsprechenden Termin zu finden.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E