MotoGP

Offiziell: Texas-GP auf 15. November verschoben

Nach der Absage des Katar-MotoGP-Rennens und der Verschiebung von Thailand ist jetzt auch der US-GP vom 5. April verschoben worden.

Schon seit Samstag hat sich abgezeichnet, dass eine Verschiebung des «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin/Texas, der für 3. bis 5. April angesetzt war, unvermeidbar ist. Soeben wurden die Teams von Dorna, IRTA und FIM informiert, dass wegen der weiter verschärften Reiserestriktionen durch den Covid-19-Virus der Texas-GP nicht zum geplanten Termin gefahren werden kann.

Auf dem COTA wird jetzt am 15. November gefahren, der Valencia-GP wird um eine Woche auf den 22. November verschoben.

Der Texas-Event stand seit dem Wiochenende auf höchst wackligen Beinen, wie die Absage des jährlichen «Tech, Music and Film Festivals» (SXSW) in Austin beweist. Dieses Festival war für 13. bis 22. März vorgesehen und kann jetzt zum ersten Mal in seiner 34-jährigen Geschichte nicht ausgetragen werden.

Steve Adler, der Bürgermeister von Austin, verlautbarte die Absage am Freitag wegen der immer größer werdenden Anzahl von Firmen, die sich vom Event zurückzogen und wegen der weiter wachsenden Sorge um die öffentliche Gesundheit.

«Notfalls müssen wir die Weltmeisterschaft im Herbst und Winter bis Weihnachten ausdehnen», kündigte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta in Doha an.

Die Frachtkisten der Teams werden momentan in Doha/Kaztar gelagert. Falls es keine weiteren Änderungen gibt, werden sie rechtzeitig für den Argentinien-GP (vom 19. April) nach Südamerika verfrachtet.

In Argentinien sind bisher erst zwölf Coronavirus-Fälle bestätigt worden, im Nachbarland Brasilien 25.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP

05. April: Austin/USA (verschoben)

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Valencia/E