Aprilia Gresini verlängert Partnerschaft

Das Team aus Noale hat die bereits bestehende Partnerschaft mit Zoccarato Industrial Coatings ausgeweitet. Teammanager Fausto Gresini möchte das Vertrauen des Unternehmens zurückzahlen.

Das Aprilia Racing Team Gresini und Zoccarato Industrial Coatings werden auch in Zukunft miteinander kooperieren. Das Team aus Noale bestätigte die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Industrielack-Unternehmen, das auch weiterhin als technischer Sponsor auf den Schutzblechen der Aprilia RS-GP zu sehen sein wird. Der Schriftzug ist auch auf den Teamtrucks und Boxentafeln sichtbar.

Teammanager Fausto Gresini erklärte: «Wir haben bei Aprilia einen Schritt nach vorn gemacht und großes Vertrauen in dieses Projekt. Es ist das gleiche Vertrauen, das auch Zoccarato in uns hat. Wir sind froh, sie an unserer Seite zu haben.»

Während Aleix Espargaró trotz der Zwangspause optimistisch in Richtung Saisonstart blickt, wartet Teamkollege Andrea Iannone immer noch auf das Urteil im mutmaßlichen Dopingfall.