Die spanische Motorsportgemeinde leidet

Die Corona-Pandemie ruft Sorgen und Ängste hervor. Spaniens Bürger sind besonders getroffen. Alle geplanten Motorrad-Rennen wurden verschoben. Unser Kollege Diego Mejia erzählt, wie ernst die Lage ist.

Seit rund 25 Jahren berichtet der Kolumbianer Diego Mejia von Autorennen aus der ganzen Welt. Daneben fährt er selbst Autorennen und hat in seiner Heimat zehn Titel erobert. Wir nahmen mit Diego Kontakt auf, weil seine Wahlheimatstadt Madrid von der Corona-Katastrophe besonders heftig erschüttert wird.

In Spanien wurden etwas mehr als 104.000 Menschen positiv auf die Lungenkrankheit SARS-CoV-2 getestet, über 9300 Tote werden ihr zugeschrieben. Spanien hat in der Nacht auf 31. März im Kampf gegen das Virus die Ausgangssperre verschärft. Die umstrittene Maßnahme wird von der Regierung «Winterschlaf» genannt – alle Spanier, die für nicht wesentliche Wirtschaftszweige tätig sind, fahren nicht mehr zur Arbeit.

Der für Ende März angesetzte Europa-Auftakt der Superbike-WM in März wurde ebenso abgesagt wie alle Rennen im April und Mai - also auch der geplante MotoGP-Grand-Prix in Jerez, der für den 3. Mai vorgesehen war.

Das Superbike-Rennen in Jerez wurde auf das letzte Oktober-Wochenende verschoben, Aragon hat noch keinen neuen Termin bekommen und Barcelona (18.–20. September) steht zum ursprünglichen Datum im Kalender. Dass wir in Spanien dieses Jahr drei SBK-Events sehen, darf bezweifelt werden. Das MotoGP-Rennen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Diego Mejia erzählte: «Meine Stadt ist hart getroffen. Ich kam an jenem Sonntag aus Melbourne zurück, an dem in Australien das Formel-1-Rennen hätte stattfinden sollen. Einen Tag vorher war in Spanien der Lockdown verhängt worden. Damals schien das korrekt zu sein, vor allem bei einem Blick auf unsere italienischen Nachbarn. Heute muss ich sagen – das kam zu spät. Die Anzahl Todesfälle steigt weiter dramatisch an, aus verschiedenen Gründen.»

«Die Anzahl der Todesopfer ist erschreckend. Was ich aber am schlimmsten finde: Die extreme Ansteckungsrate unter dem medizinischen Fachpersonal. Nicht nur, dass Menschen teils schwerkrank werden und sterben, sie fehlen auch bei der Pflege ihrer Mitmenschen. Die Krise wurde intensiviert, weil versäumt worden war, rechtzeitig genügend medizinisches Material zu beschaffen. Das hätte alles in die Wege geleitet werden können, bevor uns der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Ich bin überzeugt, dass zu langsam gehandelt worden ist. Aber ich habe leicht reden, ich muss ja nicht die Schäden verantworten, wenn die Wirtschaft fast zum Stillstand kommt. Die Intensivstationen baumeln am Rande des Kollapses. Die Situation ist wirklich dramatisch. Wir bräuchten von allem mehr – mehr Fachkräfte, mehr Intensivpflegestationen, vor allem in den Ballungszentren Madrid und Barcelona.»

«Natürlich ist auch mir durch den Kopf gegangen, dass wir die ganze Sache anfangs zu wenig ernst genommen haben. Aber wir pflegen hier zu sagen: Es ist leicht, der Trainer zu sein, wenn das Spiel vorbei ist. Dennoch bin ich der Ansicht, Spanien hätte früher Ausgangssperren verhängen müssen. Es hat gewiss auch nicht geholfen, wie viele Menschen in den Anfängen der Krise noch unterwegs gewesen sind, einschließlich mir in Melbourne.»

«Schwer zu verdauen ist auch, dass im Grunde niemand weiß, wie das alles weitergehen wird. Natürlich schaue auch ich mir jeden Tag die ganzen Grafiken an, und ich sehne mich danach, endlich ein Abflachen der Kurven zu erkennen. Aber so weit sind wir offenbar noch nicht. Vielleicht erkennen wir ein Lichtlein am Ende des Tunnels um Ostern herum. Die Regierung hat Finanzhilfen aufgegleist. Sie werden auch bitter nötig sein, um der Wirtschaft zu helfen. Sonst werden Entlassungen unumgänglich. Die spanische Motorsportgemeinde wird leiden, das ist nicht zu vermeiden.»