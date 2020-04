Virtuelle MotoGP: Am Sonntag mit Valentino Rossi

Das Fahrerfeld für das zweite virtuelle MotoGP-Rennen des Jahres steht: Neben den Márquez-Brüdern und Fabio Quartararo werden am Sonntag auch Valentino Rossi und Danilo Petrucci Gas geben.

Am 29. März entschied Alex Márquez das erste virtuelle MotoGP-Rennen des Jahres für sich, am kommenden Sonntag lädt WM-Promoter Dorna zum zweiten Kräftemessen an den Spielkonsolen: Beginnen wird der Event wieder um 15 Uhr mit einem fünfminütigen Qualifying, als virtueller Schauplatz wurde diesmal der Red Bull Ring von Spielberg ausgewählt. Das Rennen geht über zehn Runden.

Die eSports-Serie hat sportlich natürlich keinen Wert, aber nicht nur die Fahrer haben trotzdem ihren Spaß daran: Insgesamt wurden online sieben Millionen Minuten lang Inhalte zur virtuellen MotoGP-Premiere angesehen, rechnete Dorna vor – das sind umgerechnet fast 13 Jahre nonstop.

Beim zweiten Rennen werden wieder zehn MotoGP-Stars am Start stehen, diesmal entschied sich auch Superstar Valentino Rossi (Yamaha) zur Teilnahme. Außerdem neu dabei sind die Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Michele Pirro sowie LCR-Honda-Mann Takaaki Nakagami und Avintia-Ducati-Pilot Tito Rabat.

Übertagen wird der eSports-Event nicht nur auf MotoGP.com und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Motorrad-WM, unter anderem Facebook und YouTube. Auch ServusTV wird wieder live dabei sein.

Das Fahrerfeld für den 12. April

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat