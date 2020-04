Sport in Italien: Erste positive Zeichen?

Ob in Misano im September gefahren werden kann, steht in den Sternen

Die Corona-Pandemie hat im europäischen Hotspot Italien fürchterlich gewütet, dennoch gibt es jetzt Pläne für schrittweise stattfindende Sport-Events.

Das diesjährige MotoGP-Rennen auf der legendären Piste von Mugello in der Toskana (für den 31. Mai geplant) musste zuletzt bereits in einem Aufwasch mit dem Catalunya-GP verschoben werden. Neue Termine für diese beiden Rennen gibt es noch nicht. WM-Promoter Dorna will die Lage weiter exakt beobachten und dann über eventuelle Optionen urteilen.

Unterdessen ist klar, dass auch in Österreich, das als Vorreiter in der Covid-19-Bekämpfung gilt, die Tore für Veranstaltung bis Ende Juni geschlossen bleiben. Die Hotels könnten schrittweise und mit bestimmten Auflagen wieder ab Mitte Mai aufsperren. Deswegen stehen die Organisatoren auf dem Red Bull Ring zum Beispiel einem Formel-1-GP Anfang Juli ohne Zuschauer durchaus positiv gegenüber.

So verwegen das klingen mag: Auch das Motorsport-Land Italien fasst bereits Pläne. Und das, obwohl in Italien alleine am Freitag noch 570 Todesfälle gemeldet wurden. Bisher wurden 147.577 Coronavirus-Infektionen verzeichnet, aktuell liegen die aktiven Fälle bei 98.273. Die Ausgangssperre, die von Premier Conte am Freitagabend bis zum 3. Mai verlängert wurde, scheint aber Wirkung zu zeigen. Die Kurve steigt nicht mehr so stark wie noch vor zwei Wochen. Rückläufig ist seit einigen Tagen die Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Fakt ist: In Italien wird nun – wie in Deutschland – über die Fortsetzung der höchsten nationalen Fußball-Liga, der «Serie A», nachgedacht. Die Verbände und Vereine sind sich über den Zeitraum zwischen dem 24. Mai und 7. Juni als Neustart-Termin für die Liga einig. Somit wäre es möglich, die Meisterschaft Mitte Juli zu beenden. Ab 4. Mai sollen die Vereine wieder mit dem Training unter bestimmen Vorgängen beginnen.

Die Liga soll mit 13 verbleibenden runden also in sechseinhalb Wochen mit sogenannten «Englischen Wochen» durchgepeitscht werden. Selbstverständlich würden diese Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Pay-TV-Sender, die den Vereinen viel Geld bezahlen müssen, könnten aber somit wohl auch viele neue Abonnenten gewinnen.

Bleibt offen, ob somit auch die MotoGP-WM in Italien eine Chance hätte. Neben Mugello steht auch noch das Rennen in Misano (13. September) auf dem Plan.