Lin Jarvis: «Wir wollten den WM-Titel 2020 gewinnen»

Im Februar befand sich das Yamaha-Werksteam in ausgezeichneter Verfassung: Vertrag mit Viñales verlängert, Quartararo ins Werksteam geholt, Lorenzo engagiert, Bestzeiten in Serie. Yamaha-Rennchef Lin Jarvis im Interview.

Im Januar und Februar dieses Jahr wurde dem Monster Yamaha-Werksteam und deren Management mit Teamprinzipal Lin Jarvis von den Gegnern, Medien und Yamaha-Fans viel Respekt und Anerkennung entgegengebracht. Denn schon vor dem ersten MotoGP-Test 2020 in Sepang (7. bis 9. Februar) wurden Schlag auf Schlag die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt.

Zuerst wurde Maverick Viñales für 2021 und 2022 mit einem neuen Werksvertrag ausgestattet. Dann wurde Wunderknabe Fabio Quartararo (21) als zweiter Fahrer für das Werksteam engagiert. Rossi wurde für den Fall des Weitermachens ein Platz im Petronas-Yamaha-Team samt Werksvertrag und Werksmaterial in Aussicht gestellt. Und dann wurde der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo zurückgeholt – als Edel-Testfahrer und Nachfolger von Jonas Folger. Zu guter Letzt erzielte Viñales bei drei von vier Wintertests die Bestzeit.

Yamaha schien einer glänzenden Saison 2020 entgegenzufliegen. Aber dann verbreitete sich der Coronavirus; die Saison kam nach dem Katar-Tests (22. bis 24. Februar) zum Stillstand. Das MotoGP-Rennen auf dem Losail Circuit am 8. März konnte nicht mehr stattfinden. Die sechs in Italien stationierten MotoGP-Teams durften nicht mehr unbehelligt in Doha einreisen. Sie hätten sich dort 14 Tage in Quarantäne begeben müssen.

Lin Jarvis, der erfolgreiche Managing Director von Yamaha Motor Racing, nimmt im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com Stellung zur schwierigen Situation.

Lin, vor zwei Monaten sah noch alles sehr vielversprechend aus. Es zeichnete sich die erste echte Titelchance seit 2015 ab. Maverick Viñales hat vor genau zwei Monaten den Katar-Test mit Bestzeit beendet. Inzwischen gibt es nur noch Absagen und Verschiebungen und immer neue Zeitpläne. Ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation manchmal verzagt ist.

Naja, deprimiert bin ich nicht, frustriert wäre vielleicht der richtige Ausdruck. Manchmal bin ich etwas niedergeschlagen, ja, weil oft das Licht am Ende des Tunnels nicht zu sehen ist.

Was unsere Fahrerwahl für die Zukunft betrifft, damit bin ich wirklich happy. Es waren damals die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt.

Wir sind für 2021 und danach gut vorbereitet. Unser Problem im Moment ist die Saison 2020. Gleichzeitig haben wir die volle und berechtigte Hoffnung, dass wir 2021 wieder eine komplette GP-Saison fahren können.

Natürlich lässt sich das noch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit bestimmen, denn wir haben es mit einer tückischen Pandemie zu tun. Wir müssen abwarten, wie sie sich entwickelt. Aber wir erwarten, dass es zumindest im Frühjahr 2021 einen Impfstoff gibt, der es der Gesellschaft wieder erlauben wird, in eine andere Nomalität zurückzukehren, die der alten Normalität relativ ähnlich sein wird.

Zurück zu den letzten Monaten: Wir sind überzeugt, dass die Wahl von Quartararo und Viñales für die nächsten beiden Jahre ausgezeichnet war.

Ich würde diese Wahl sofort wiedertreffen.

Anderseits ist die Situation jetzt sicher frustrierend, wenn ich einen kurzfristig Blick auf die Weltmeisterschaft werfe. Denn wir waren in diesem Jahr sicher in guter Form. Marc Márquez litt ein bisschen unter seiner Schulterverletzung. Wir hingegen waren komplett vorbereitet auf den Saisonstart und das erste Rennen in Katar. Ich denke, wir hätten bei Yamaha eine großartige Saison erleben können.

Maverick war wieder Winter-Test Champion. Er hat bei drei von vier MotoGP-Tests dominiert. Ducati schwächelte, die neuen Michelin-Reifen passten nicht zur Ducati GP20. Honda hatte mit dem neuen 2020-Bike in Doha viel Mühe; sie bauten die Motorräder am letzten Doha-Testtag zum Teil auf den Stand von 2020 zurück.

Ja, wir haben uns auf jeden Fall den Gewinn der diesjährigen Weltmeisterschaft zum Ziel gesetzt, nicht nur den Titelgewinn 2021.

So gesehen ist die Situation frustrierend.

Aber wir müssen auf das Gesamtbild blicken. Und die Gesundheit ist wichtiger als alles andere.

Die Welt befindet sich im Moment in einer sehr schwierigen Lage. Der Sport ist momentan zweitrangig.