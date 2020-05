Brünn-GP 2020: Warum es bisher keine Einigung gibt

Ob am 9. August in Brünn ein MotoGP-WM-Lauf gefahren wird, ist weiter fraglich. Promoter «Spolek» will nur ohne Zuschauer veranstalten, wenn er als Belohnung einen Vertrag für 2021 bekommt.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir die MotoGP-WM am 19. Juli in Jerez starten können», sagt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Denn auch in Spanien bessert sich die Coronavirus-Situation allmählich.» Gestern wurden zwar in Spanien noch 658 neue Fälle gemeldet.

SPEEDWEEK.com-Leser wissen, dass die Weltmeisterschaft am 19. und 26. Juli in Jerez neu gestartet werden soll. Dann ist Brünn für den 9. August vorgesehen und Spielberg für einen Doppel-Event am 16. und 23. August.

Bisher steht aber der GP von Tschechien auf wackligen Beinen. Heute ist durchgesickert: Die Entscheidung über den Brünn-GP fällt in den nächsten 14 Tagen. Deshalb wollen FIM und Dorna den neuen Kalender erst Mitte Juni veröffentlichen.

Die Frage, ob nach den zwei WM-Läufen im spanischen Jerez auf dem Masaryk Ring in Südmähren eine GP-Veranstaltung durchgeführt werden kann, ist ungelöst, obwohl Tschechien vom Virus nur sehr mäßig betroffen wurde. Bisher geht es nur um einen Event am 9. August.

Im Zusammenhang mit dem MotoGP-Event auf dem Automotodrom Brno existieren noch viele Fragezeichen und Ungereimtheiten.

GP-Promoter «Spolek pro pořádání GP ČR», eine Zusammensetzung der Regierung in Prag, der Stadt Brünn und der Region Südmähren, führt derzeit viele Diskussionen mit Dorna Sports S.L. Es geht um die diesjährigen WM-Rennen ohne Zuschauer und um den Grand Prix für 2021, für den bisher kein Vertrag existiert.

«Spolek pro pořádání GP ČR» will im August den «Grand Prix ČR» veranstalten, auch ohne Zuschauer, aber unter folgenden Bedingungen: «Spolek pro pořádání GP ČR» bekommt auch für 2021 einen MotoGP-Vertrag, obwohl die aktuelle Vereinbarung mit Dorna Sports S.L. nur für 2020 gültig ist.

«Wir müssen die Entscheidung in den nächsten 14 Tagen treffen. Die Dorna hat auch die Variante ohne Brünn vorbereitet und eine andere Alternative für den August-Termin zur Verfügung, wenn es mit ‘Spolek‘ zu keiner Einigung kommt», verriet die Brünner Bürgermeisterin Marketa Vankova.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez 1

26. Juli: Jerez 2

09. August: Brünn?

16. August: Spielberg 1

23. August: Spielberg 2



Bei den folgenden Rennen in Europa werden nach Möglichkeit zwei Events durchgeführt, z.B. in Misano, Aragón und Valencia.



13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum:

Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I, Barcelona/E



Ersatzlos gestrichen:

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

25. Oktober: Phillip Island/AUS