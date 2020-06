Red Bull & Dorna: Zusammenarbeit bis 2024 verlängert

In Jerez wird die MotoGP-WM auch 2020 unter Red Bull-Banner gefahren

Der Neustart der MotoGP-Saison 2020 fällt unter dem Titel «Gran Premio Red Bull de España», weiter geht es eine Woche später mit dem «Gran Premio Red Bull de Andalucía». Die Zusammenarbeit geht aber noch weiter.

Dorna Sports verkündete am Dienstag, dass die langjährige Partnerschaft mit Red Bull, die unter anderem in der Nachwuchsserie «Red Bull MotoGP Rookies Cup» zum Ausdruck kommt, fortgeführt wird. Der Energy-Drink-Gigant ist demnach Titelsponsor der anstehenden Grand Prix auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» am 19. und 26. Juli.

Zudem sieht das Abkommen vor, dass Red Bull bis 2024 Titelsponsor des Spanien-GP sowie des «Grand Prix of the Americas» bleibt. Dazu wird die Marke beim «Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini» als Co-Sponsor auftreten.

«Red Bull ist ein wahrer Partner der MotoGP», schwärmte Pau Serracanta, Managing Director bei Dorna Sports. «Wenn auch dieses Abkommen erfüllt sein wird, werden es fast 20 Jahre sein, in denen wir zusammenarbeiten – seit 2005, als Red Bull als Titelsponsor des US-GP in Laguna Seca auftrat.»

«Außerdem arbeiten wir auch als Co-Organisatoren des Red Bull MotoGP Rookies Cup seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Red Bull ist seit der Einführung der MotoGP-eSport-Championship unser Partner, genauso wie im Asia Talent Cup – und wir organisieren gemeinsam den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring. Dazu kommt unser TV-Abkommen mit ServusTV für die Berichterstattung in Österreich und Deutschland. Wir freuen uns sehr darüber, weiterhin mit Red Bull zu arbeiten», unterstrich Serracanta.