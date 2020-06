Sachsenring: Fan-Spaziergang statt MotoGP-Action

Obwohl der Sachsenring-GP für das kommende Wochenende abgesagt wurde, könnte es am Sonntag eine Veranstaltung für Renn-Fans geben, die privat in den sozialen Medien ausgerufen wurde.

Deutsche Motorrad-Fans müssen in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auf den Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring verzichten. Der WM-Lauf hätte in diesem Jahr am kommenden Wochenende und somit erstmals im Juni stattfinden sollen. Die Veranstaltung musste aber in Absprache mit Promoter Dorna schweren Herzens abgesagt werden, da ein Event ohne Zuschauer auf dem Sachsenring nicht zu stemmen ist.

Für die vielen deutschsprachigen Motorrad-GP-Fans gibt es nun aber dennoch eine kleine Ersatz-Veranstaltung am kommenden Sonntag. Das Treffen, das zuletzt über Social Network ausgerufen worden ist, nennt sich «Spaziergang für den MotoGP».

Dort können alle Anwesenden mitmachen und mitmarschieren.

Die Idee für die Aktion stammt von Mitgliedern eine Social-Media-Sachsenring-Gruppe. Ziel soll es dem Vernehmen nach sein, mit der Aktion den diesmal gestrichenen Sachsenring-GP nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und gleichzeitig Lust auf 2021 zu erzeugen. Der Kartenverkauf für die Veranstaltung im nächsten Jahr ist bereits angelaufen.

Treffpunkt für alle Personen, die mitmachen wollen, ist am Sonntag im Bereich des Ring-Geländes in Oberlungwitz um 13.30 Uhr. Von dort soll die gemütliche Wanderung der GP-Fans gestartet werden. Fakt ist aber auch: Es gelten nach wie vor Abstandsregeln. Die Behörden haben nach letzten Informationen keine Anmeldung für die Veranstaltung erhalten.