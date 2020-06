Red Bull-Ring: Große Dankbarkeit der Politiker

Spielberg wird am 16. und am 23. August zwei GP-Events veranstalten

Die politischen Vertreter der Steiermark zeigen sich hocherfreut über die Doppelveranstaltung auf dem Red Bull-Ring für die MotoGP im August.

Seit Donnerstag liegt der neue Kalender der MotoGP-WM offiziell vor. Auf dem Red Bull-Ring in Spielberg in der Steiermark findet nach Corona am 5. und 12. Juli mit einem Doppel-Event nicht nur das Comeback der Formel 1 statt, sondern am 16. Augist (GPO von Österreich) und 23. August (GP der Steiernmark) ebenfalls mit einer Doppelveranstaltung auch der dritte Saisonhöhepunkt nach Jerez (19. und 26. Juli) und Brünn (9. August) für die MotoGP-Asse statt. Spielberg wird also auf jeden Fall die ersten Mega-Events nach Corona im deutschsprachigen Raum veranstalten.

Fakt ist: Für die MotoGP-WM-Rennen auf europäischem Boden sind zum aktuellen Stand in den Konzepten keine Zuschauer vorgesehen. Zu den bereits bezahlten Tickets gibt es eine klare Lösung. Das Projekt Spielberg bietet den Fans rechtzeitig gemeinsam mit seinen Ticket-Partnern zwei Optionen: zum einen gibt es einen «Ticket Refund» – hier wird das bereits bezahlte Geld für 2020er-Karten rückerstattet. Andererseits lässt man den Fans durch einen sogenannten «Ticket-Swap». In diesem Fall behalten die bereits gelösten Tickets für 2021 ihre Gültigkeit.

Was die Zahl eventueller Zuschauer vor Ort betrifft, gibt es das bereits eingereichte Konzept. Promoter Dorna will die detaillierte Abstimmung über die Rahmenbedingungen für Spielberg im Juli nach der Formel 1 gemeinsam mit der österreichischen Regierung fixieren. Etwaige Lockerungen bezüglich der Covid19-Maßnahmen könnten dann bereits in das endgültige Konzept eingearbeitet sein.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) zeigt sich dankbar: «Wir sind stolz, dass nun zwei weitere internationale Sportereignisse in der Steiermark ausgetragen werden. Damit können wir der ganzen Welt zeigen, was unser schönes Land zu bieten hat. Ein großes Dankeschön noch einmal an Dietrich Mateschitz.»

Ähnlich lautet der Tenor des steirischen Sportlandesrats Christopher Drexler, der die weltweite Strahlkraft der Rennen unterstreicht. «Diese Rennen sind ein deutliches Signal zum Aufbruch nach der Coronakrise und eine große Auszeichnung für Spielberg. Wir haben sowohl in wirtschaftlicher und werblicher als auch in sportlicher Hinsicht einen unschätzbaren Wert für Österreich, für die Steiernark und die ganze Region rund um Spielberg.»

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)

(Übersee-Rennen werden nur ausgetragen, wenn Zuschauer-Tickets verkauft werden können. In Thailand und Malaysia könnte das klappen.)