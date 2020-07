Davide Tardozzi (Ducati): Trauer & Crutchlow-Kontakte

Ducati-Corse-Manager Davide Tardozzi musste vor Jerez den frühen Tod seiner Ehefrau verkraften. Er lenkt sich mit Arbeit ab. In Jerez bestätigte er Kontakte zu Cal Crutchlow.

Davide Tardozzi gilt im MotoGP-Paddock als Frohnatur. Der umtriebige Italiener trägt meist ein schelmisches Grinsen auf den Lippen und ist für jeden Spaß zu haben. Dieser Tage ist das anders. Als Davide Tardozzi am Montag in Bologna in eine gecharterte Maschine nach Jerez stieg, war von guter Laune nichts zu sehen. Der Tausendsassa musste in den vergangenen Tagen den Tod seiner Gattin Sandra (55) verkraften, die nach einer schweren Krankheit verstorben ist.

In Jerez setzte Tardozzi zwischendurch aber schon wieder sein bewährtes Pokerface auf. Fakt ist: Die Ducati-Fahrerpolitik gibt der Führungsetage einige Fragen auf. Einzig der Aussie Jack Miller ist für das Jahr 2021 offiziell fix. Es steht aber fest, dass Moto2-Pilot Jorge Martin zu Pramac gehen wird. Bagnaia könnte dort als Teamkollege bleiben, er zeigte gestern mit Startplatz 4 eine Top-Leistung. Aber auch Johann Zarco macht sch Hoffnungen.

«Lorenzo hat sich bei uns angeboten, er hat ein sehr gutes Verhältnis zu Gigi Dall'Igna. Aber im Moment ist es nur eine freundschaftliche Unterhaltung, nichts ernstes», bestätigt Tardozzi, der ehemalige Superbike-Star von Ducati. Und erklärt weiter: «Wir sprechen auch mit Crutchlow.»

Diese Aussage wirkt überraschend, da der 34-jährige Brite Ende seiner verpatzten Ducati-Saison 2014 in Borgo Panigale trotz gültigen Vertrags und viel Ärger vorzeitig Reißaus genommen hat und seitdem bei LCR-Honda fährt. Crutchlow soll wohl als weitere Drohgebärde bei Poker mit «Dovi» dienen.

«Wir werden nach den Rennen im August eine Entscheidung treffen», erklärte Tardozzi, mit dem Nachsatz. «Bei uns ist jeder schnelle Fahrer willkommen und Cal ist einer von ihnen. Wir haben aber keine Eile, weder wir noch unsere Fahrer. Wir wollen die Rennen im August noch nützen, um die Situation besser bewerten zu können.»

Zur Lage im Poker mit Teamleader Andrea Dovizioso sagt Tardozzi: «Andrea will noch warten. Sicher wäre es für uns die beste Option, mit ihm weiterzumachen. Er hätte ein gutes Motorrad und wir einen konkurrenzfähigen Fahrer.»

Und Tardozzi bestätigt auch: «Den laufenden Vertrag von Dovi für 2020 haben wir etwas abgeändert und das Salär etwas gekürzt.»

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith

Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco

Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jorge Lorenzo? Cal Crutchlow? Jack Miller

Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone? Cal Crutchlow? Johann Zarco?

Pramac Racing

Jorge Martin, Jorge Lorenzo? Pecco Bagnaia? Johann Zarco?

Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?

Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli

LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona