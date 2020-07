Franco Morbidelli profitiert von Rins-Verletzung

Weil Alex Rins aufgrund seiner bei einem Sturz verletzten Schulter nicht am morgigen MotoGP-Rennen teilnehmen kann, rutschte Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) als Neunter in die dritte Startreihe.

Der Italiener Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) startete gut in den Tag. Der Moto2-Weltmeister des Jahres 2017 beendete auf seiner Yamaha YZR-M1 beide MotoGP-Trainingssessions in den Top-7 und sicherte sich damit wie auch seine Markenkollegen Fabio Quartararo, Maverick Viñales und Valentino Rossi direkt den Einzug in das zweite Qualifying.

Die wechselnden Streckenbedingungen bereiteten dem 25-jährigen Römer am Nachmittag einige Schwierigkeiten. Am Ende reichte seine Zeit für den zehnten Startplatz. Weil sich der Spanier Alex Rins bei einem Sturz an der rechten Schulter verletzt hatte und für rennunfähig erklärt wurde, kann Morbidelli in der dritten Startreihe Aufstellung nehmen.

«Ich denke, wir haben das Maximum erreicht, was heute möglich war. Im Qualifying konnte ich nicht das richtige Gefühl aufbauen. Am Morgen war meine Pace gut, im Qualifying allerdings nicht», war die selbstkritische Analyse des WM-Zehnten des Vorjahres. «So etwas passiert von Zeit zu Zeit, wenn sich die Streckenbedingungen dermaßen stark verändern.»

«Wichtig ist, dass das Tempo gut für das Rennen ist und wir wissen, welche Fortschritte wir morgen machen müssen. Das stimmt mich zuversichtlich. Es gab einige Probleme mit dem Vorderrad, deswegen konnte ich in einigen Bereichen der Strecke nicht pushen, aber ich bin überzeugt, dass es morgen im Rennen besser gehen wird.»

Spanien-GP, MotoGP, Q2

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,705 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,139 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,157

4. Bagnaia, Ducati, + 0,250

5. Miller, Ducati, + 0,748

6. Crutchlow, Honda, + 0,749

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,788

8. Dovizioso, Ducati + 0,830

9. Rins, Suzuki, + 0,931

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

11. Rossi, Yamaha, + 1,036

12. Mir, Suzuki + 1,079