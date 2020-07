Aleix Espargaró (Aprilia): Auf der Suche nach Power

Aleix Espargaró kämpft mit Problemen bei der Beschleunigung und ist auch noch auf der Suche nach den richtigen Reifen. Der MotoGP-Pilot in Diensten von Aprilia hofft, am Samstag die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Nach dem vermasselten Saisonauftakt, als Aleix Esparagaró mit seiner Aprilia RS-GP 20 stürzte, ist der Spanier auf Wiedergutmachung aus. Glücklich ist er nach dem ersten Tag beim zweiten Grand Prix in Jerez aber nicht, er spricht von «kleineren Problemen» am Nachmittag: «Wir kämpfen immer noch mit der fehlenden Power beim Motor, weil wir bei der Beschleunigung im Nachteil sind – besonders, wenn es rutschig ist. Ich hoffe, dass wir das am Samstag in den Griff kriegen.»

Allerdings hat Aprilia-Rennchef Massimo Rivola bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass die aktuellen Motoren gedrosselt seien. Grund dafür: Es gab etliche Motorschäden, deswegen musste die Drehzahl gesenkt werden.

Espargarós Blick geht in Richtung der angeschlagenen Konkurrenz. Es hängt wohl auch davon ab, inwieweit die Honda-Piloten Cal Crutchlow, Marc Márquez sowie Suzuki-Fahrer Alex Rins ihr Leistungsvermögen abrufen können. Espargaró möchte zur Stelle sein und wenn möglich, erst in Q2 einsteigen.

Das Thema «Reifen» besitzt auch beim Aprilia Racing Team Gresini höchste Priorität, bestätigt Espargaró: «Die Ingenieure sind da dran. In der Vorwoche haben sich fast alle für die weichere Variante entschieden. Ich habe im zweiten Freien Training beschlossen, die Rennabstimmung mit dem Medium-Reifen zu testen und ich habe es nicht gemocht. Es war zu rutschig, auch wenn der Reifen vielleicht etwas länger hält.»

Deswegen wird Espargaró, der in seine vierte Saison beim Rennstall aus Noale gegangen ist, auch am Sonntag auf den weichen Satz setzen. Ob das die richtige Wahl ist, wird er nach dem dritten Freien Training wissen, denn in dieser Session möchte er die Rennabstimmung festlegen.

Sein Ziel vor dem ersten Rennen lautete: Rennen beenden und Punkte einheimsen. Daran dürfte sich nach dem bitteren Ausfall wenig geändert haben.

Andalusien-GP, MotoGP, FP2:

1. Nakagami, Honda, 1:37,715 min

2. Zarco, Ducati, + 0,155 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,174

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,295

5. Viñales, Yamaha, + 0,392

6. Quartararo, Yamaha, + 0,417

7. Mir, Suzuki, + 0,429

8. Rossi, Yamaha, + 0,577

9. Bagnaia, Ducati, + 0,594

10. Miller, Ducati, + 0,670

11. Binder, KTM, + 0,726

12. Dovizioso, Ducati, + 0,727

13. Petrucci, Ducati, + 0,828

14. Rabat, Ducati, + 0,842

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,007

17. Lecuona, KTM, + 1,053

18. Alex Márquez, Honda, + 1,091

19. Crutchlow, Honda, + 1,132

20. Rins, Suzuki, + 1,386

21. Smith, Aprilia, + 1,761

Ergebnisse MotoGP Jerez, 24. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, + 0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, + 0,769

13. Zarco, Ducati, + 0,807

14. Quartararo, Yamaha, + 0,829

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,784

21. Rins, Suzuki, + 2,038