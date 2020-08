ServusTV sendet live 20 Stunden vom Steiermark-GP

Die ausführliche Berichterstattung hat sich bewährt und wird auch am Wochenende wieder in dieser Länge durchgezogen. ServusTV überträgt ab Freitag jede Session live und liefert viele weitere Hintergrundberichte.

Der neunfache MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi erklärte in einem Interview, die WM sei so offen wie nie. Drei Sieger gab es nach den ersten vier Rennen, nur Fabio Quartararo (Yamaha) konnte zwei Erfolge einfahren. Dazu kommt der Premierensieg von KTM in der Königsklasse und die Wiederauferstehung von Andrea Dovizioso beim ersten von zwei Grand Prix auf dem Red Bull Ring. Bedeutet: Weil immer noch keine Zuschauer an die Strecke dürfen, lohnt sich der Blick in den Fernseher umso mehr und deswegen überträgt ServusTV ab Freitag alle Sessions live.

Allerdings löste der Große Preis von Österreich, der eine Woche vor dem Steiermark-GP stattfand, eine Sicherheitsdebatte aus. In der Moto2-Klasse war Hafizh Syahrin spektulär gestürzt und in der MotoGP-Serie entgingen Maverick Vinales und Valentino Rossi nur knapp einer Katastrophe, nachdem die Motorräder von Johann Zarco und Franco Morbidelli über die Köpfe des Yamaha-Duos flogen.

«Mir fehlen noch immer die Worte», gesteht Alex Hofmann und dankt den Schutzengeln der zuletzt an einer Katastrophe in der Moto2 und MotoGP vorbeigeschrammten Fahrer. «Der Red Bull Ring hat spezielle Eigenheiten und ein Layout, das anders ist als jede andere Strecke. Aber Motorradrennen an sich und vor allem das Fahren im Pulk sind nie ungefährlich», so der ServusTV-Experte zur entbrannten Sicherheitsdebatte. «Es ist einfach sehr schlecht gelaufen. Normalerweise kommen solche Unfälle alle zwei bis drei Jahre vor.»

Ducatis eigenartige Personalpolitik

Dabei hatte der erste Teil des Spielberg-Doppels sportlich genug zu bieten. Dass Andrea Dovizioso als Sieger hervorgehen würde, überrascht in Anbetracht der makellosen Ducati-Bilanz am Red Bull Ring allerdings wenig – obwohl Team und Fahrer tags zuvor ihre Trennung mit Saisonende bekanntgegeben hatten. Alex Hofmann: «Ducati hat in den letzten zwei, drei Jahren einige nicht sehr glückliche Entscheidungen getroffen und verfolgt eine eigenartige Strategie, was Commitment und Fahrerpflege anbelangt. Immerhin hat Dovizioso die Chance seines Lebens auf den WM-Titel.»

Kann Espargaró zweite Chance nutzen?

Auch ohne Sturz von Suzuki-Star Álex Rins im Führungsduell geht der ServusTV-Experte davon aus, dass der italienische Taktikfuchs als Erster die Ziellinie überquert hätte. Aber: «Für das zweite Wochenende muss Dovizioso noch etwas finden. Ausruhen darf er sich nicht.» Zumal KTM-Ass Pol Espargaró bis zum Abbruch souverän in Front gelegen war.

Hohe Ausfallquote bei KTM

Für das zweite Rennen im Murtal erwartet Hofmann abermals Hochspannung: «Was die MotoGP in diesem Jahr abliefert, ist der Wahnsinn. Eine Yamaha gewinnt das Qualifying auf einer Powerstrecke, Suzuki fährt um den Rennsieg mit und KTM ist überall mittendrin, statt nur dabei: Wenn sie jetzt auch ins Ziel kommen, haben sie noch mehr Freude und weniger Diskussionen.» Bei bisher vier Rennen musste KTM mit Werks- und Satellitenteam insgesamt acht Ausfälle verbuchen, zuletzt räumten sich Espargaró und Miguel Oliveira gegenseitig ab.

Titelkampf bleibt völlig offen

Hofmann hat die Mattighofner aber weiter auf der Rechnung, vor dem nächsten Double-Header in Misano erwartet er gar ein Zusammenrücken im Gesamtklassement. «Die Rennen sind alle so unterschiedlich, den konstanten Fahrer haben wir noch nicht gesehen.»

Valentino Rossi im exklusiven Talk

Rund um die Rennaction gibt’s ein Exklusiv-Interview mit Altmeister Rossi, der selbstverständlich auch schildert, wie er die um seinen Helm fliegenden Bikes wahrnahm. Auch andere Protagonisten beziehen zum Megacrash Stellung. Des Weiteren bewertet ServusTV die zweite Chance von KTM auf einen Heimsieg. In der Moto2-Klasse wird Jorge Martin vom Red Bull KTM Ajo-Team vorgestellt.

Topformation für ServusTV im Einsatz

Zudem ist ServusTV in Bestbesetzung am Start und berichtet ab Freitag rund 20 Stunden lang live vom Red Bull Ring. Eindrücke aus der Boxengasse liefern Andrea Schlager und Gustl Auinger, der auch Einblicke in seine Funktion als Riding Coach des Red Bull Rookies Cups gewährt. Eve Scheer begibt sich Stimmenfang, kommentiert wird das Geschehen auf der Strecke von Christian Brugger und Alex Hofmann.

BMW M Grand Prix der Steiermark bei ServusTV:

Freitag (21. August):

08:50 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

09:00 Uhr: 1. freies Training Moto3

09:55 Uhr: 1. freies Training MotoGP

10:55 Uhr: 1. freies Training Moto2

11:50 Uhr: Andrea Dovizioso: Undaunted

13:05 Uhr: 2. freies Training Moto3

14:10 Uhr: 2. freies Training MotoGP

15:10 Uhr: 2. freies Training Moto2

Samstag (22. August):

08:50 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

09:00 Uhr: 3. freies Training Moto3

09:55 Uhr: 3. freies Training MotoGP

10:55 Uhr: 3. freies Training Moto2

11:50 Uhr: Brad Binder: The Unexpected

12:35 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

14:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

15:05 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

Sonntag (23. August):

09:30 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

09:40 Uhr: Warm-up MotoGP

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

15:15 Uhr: Márquez – Unlimited