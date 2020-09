Soziale Netzwerke: MotoGP knackt 30-Millionen-Marke

Die Social-Media-Fragen haben auch in der Pressekonferenz einen festen Platz – und sorgen immer wieder für beste Unterhaltung

Die Zahlen sprechen für sich: Auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und Co. vereint die Motorrad-WM nun mehr als 30 Millionen Fans auf der ganzen Welt.

WM-Promoter Dorna sieht sich als Vorreiter in den digitalen Medien, gibt es den offiziellen «VideoPass» doch schon seit 1999. 2005 kam dann der YouTube-Kanal der MotoGP-WM, gefolgt von Twitter und Facebook. Auf Instagram ist @motogp seit 2013 zu finden, inzwischen gesellten sich unter anderem Snapchat oder TikTok zur umfangreichen Social-Media-Präsenz der Motorrad-WM. Dazu liefert der Podcast «Last On The Brakes» regelmäßige Interviews mit Paddock-Persönlichkeiten und darüber hinaus.

Nun teilte Dorna mit, dass die Marke von 30 Millionen Fans auf den sozialen und digitalen Plattformen geknackt wurde: Auf Facebook folgen der MotoGP-Seite beispielsweise mehr als 13,8 Millionen Fans, auf Instagram sind es 9,7 Millionen. Auf YouTube sind es fast 3,5 Millionen Abonnenten, die Twitter-Nachrichten verfolgen 2,7 Millionen Fans.

Dass die MotoGP-Action immer mehr User weltweit in ihren Bann zieht, beweisen auch noch andere Zahlen: Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnete die MotoGP im August 2020 über alle sozialen Netzwerke hinweg ein Plus an Impressionen von 42,6 Prozent. Die Interaktions-Rate stieg ebenfalls deutlich (+ 32,7 Prozent). Bei den Videoansichten gab es einen Zuwachs von 27 Prozent, insgesamt wurden 415 Millionen Minuten lang Inhalte angeschaut (+ 97 Prozent).