Catalunya-GP im FreeTV: MotoGP-Rennen erst um 15 Uhr

Nicht nur die Motorrad-Stars sind heute im Einsatz, auch die Formel 1 steht an. Daher wurden die Startzeiten des Catalunya-GP 2020 angepasst. Bei ServusTV sind MotoGP-Fans trotzdem live dabei.

Die Zuseher müssen sich am heutigen Sonntag auf einen ungewohnten Zeitplan einstellen: Weil für die Formel 1 in Sotschi (Russland) um 13.10 Uhr MESZ der Startschuss fällt, gehen die Ampeln in Montmeló für die MotoGP-Stars erst um 15 Uhr aus. Die Startzeiten der kleinen Klassen wurden ebenfalls um eine Stunde nach hinten verlegt.

ServusTV überträgt die Motorrad-WM wie immer in Deutschland, Österreich und der Schweiz live. Auf SRF2 folgt im Anschluss an die Formel 1 ab 15 Uhr zumindest eine Teilaufzeichnung der Moto2-Klasse.

Wie gewohnt sind auf der Website von ServusTV zwei Online-Streams verfügbar: Der Internationale Stream mit englischem Kommentar sowie der Stream des ServusTV-Programms in Deutsch.



Generell gilt: Der Internationale Stream steht von Freitag bis Sonntag in allen Sessions nur für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Österreich zur Verfügung. Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Die deutschsprachigen Online-Rechte hält der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN. Dieses Unternehmen gehört zur britischen Perform Group und ist seit August 2016 mit Sportübertragungen über das Internet bisher in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japan, Kanada, Italien und Großbritannien erfolgreich.

Nachdem DAZN-Nutzer beim WM-Neustart noch enttäuscht wurden, ist die Motorrad-WM seit dem Andalusien-GP wieder im Programm des Streamingdienstes vorgesehen.

Die Warm-up-Sessions aller Klassen werden in Österreich im internationalen Livestream übertragen. MotoGP-Fans aus Deutschland und der Schweiz können bei DAZN oder motogp.com (siehe unten) anschauen.

Die Rennen überträgt ServusTV im Free-TV in HD-Qualität sowie im ServusTV-Stream. Werbung während der Rennen wird im Split-Screen-Verfahren geschaltet, man wird keine entscheidende Szenen verpassen.

TV-Alternative Livestream

Der Livestream der Dorna auf motogp.com ist für die Saison 2020 für 139,99 Euro verfügbar, bezahlt werden kann auch in vier monatlichen Raten zu je 35,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.



Ein Monatspaket bei DAZN kostet 11,99 Euro; der erste Monat ist kostenlos. Mit Ausnahme des Warm-ups werden alle Sessions live übertragen, allerdings ist nur für die Qualifyings und die Rennen ein deutschsprachiger Kommentar vorgesehen.

Das ist das TV-Programm vom Catalunya-GP 2020