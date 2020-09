Catalunya-GP: Pole für Morbidelli, Rossi auf Platz 3

Drei Yamaha stehen am Sonntag beim Catalunya-GP in der ersten Startreihe: Franco Morbidelli sicherte sich vor Fabio Quartararo und Valentino Rossi seine erste Pole-Position in der MotoGP-Klasse.

Jack Miller und Takaaki Nakagami schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des Catalunya-GP und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions. WM-Leader Andrea Dovizioso war dagegen nicht mehr dabei und muss sich mit Startplatz 17 abfinden.

Im Q2 blieb Valentino Rossi in 1:39,851 min als Erster unter der Marke von 1:40 min, aber sein Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales legte eine 1:39,655 min nach. Im nächsten Umlauf setzte dann Franco Morbidelli auf der Petronas-Yamaha in 1:39,110 min eine neue Richtzeit.



Miguel Oliveira stürzte unterdessen in Kurve 10, dort war Fabio Quartararo schon zu Beginn der Session weitgegangen.

Zur Halbzeit schien Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró kurzfristig auf Platz 3 auf, aber Johann Zarco und Miller verdrängten ihn auf den fünften Rang: Der Australier blieb als Zweiter mit seinem einzigen frischen Soft-Reifensatz 0,115 sec hinter Morbidelli. Der Franzose lag auf der 2019er-Ducati als Dritter schon 0,480 sec zurück.

Vier Minuten vor Schluss machte sich Quartararo auf die Jagd nach seinem Teamkollegen und damit der Pole-Position. Im ersten Versuch fehlten ihm aber noch 0,082 sec.



Es folgten rote Sektoren bei Quartararo, Morbidelli und Rossi – und der 21-jährige Franzose übernahm in 1:39,008 min die Spitze. Rossi schob sich als Dritter in die erste Startreihe, eine Minute stand aber noch auf der Uhr.



Die nutzte Morbidelli, um sich in 1:38,798 min seine erste Pole-Position in der Königsklasse zu sichern.

Catalunya-GP, MotoGP, Q2:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:38,798 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:39,008

3. Rossi, Yamaha, 1:39,129

4. Miller, Ducati, 1:39,225

5. Viñales, Yamaha, 1:39,371

6. Zarco, Ducati, 1:39,378

7. Pol Espargaró, KTM, 1:39,495

8. Mir, Suzuki, 1:39,628

9. Petrucci, Ducati, 1:39,641

10. Binder, KTM, 1:39,659

11. Nakagami, Honda, 1:39,713

12. Oliveira, KTM, 1:40,188



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:39,751

14. Bagnaia, Ducati, 1:39,777

15. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,973

16. Crutchlow, Honda, 1:39,988

17. Dovizioso, Ducati, 1:40,109

18. Alex Márquez, Honda, 1:40,164

19. Lecuona, KTM, 1:40,490

20. Bradl, Honda, 1:40,721

21. Smith, Aprilia, 1:40,838

22. Rabat, Ducati, 1:41,013