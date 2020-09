Endlich offiziell: Valentino Rossi 2021 bei Petronas

Es ist vollbracht: Nach monatelangen Spekulationen und Verhandlungen bestätigten Valentino Rossi, Yamaha und das Petronas Sepang Racing Team soeben die Vertragsunterzeichnung für die MotoGP-Saison 2021.

Schon seit Januar ist fix, dass Valentino Rossi 2021 nicht mehr Teil des Yamaha-Werksteams sein wird. Denn dort fahren in den kommenden zwei Jahren Maverick Viñales (25) und Fabio Quartararo (21). Der 41-jährige Italiener wollte sich mit einer Entscheidung über die Fortsetzung seiner beeindruckenden Karriere – bisher 235 Podestplätze, 115 GP-Siege und neun WM-Titel – noch Zeit lassen. Als die Corona-Pandemie einen regulären Saisonstart verhinderte, machte sich der «Dottore» zu Hause in Tavullia Gedanken über seine Zukunft.

Noch vor dem Auftakt in die verkürzte WM-Saison wurde klar, dass der neunfache Weltmeister mit Yamaha-Factory-Support bei Petronas SRT zumindest ein weiteres MotoGP-Jahr dranhängen würde. Bis der Vertrag tatsächlich unterschrieben wurde, dauerte es aber wieder. Beim doppelten Heim-GP von «Vale» in Misano wurden schließlich die letzten Details geklärt, wie der Yamaha-Star am Donnerstag selbst bestätigte: Es handelt sich um einen Ein-Jahres-Vertrag, «aber im Vertrag steht auch geschrieben, dass wir, wenn wir alle zufrieden sind – wir, Yamaha und Petronas – weitermachen.»

SPEEDWEEK.com-Leser erfuhren schon vorab, dass die offizielle Bekanntmachung am Wochenende folgen würde – und am heutigen Samstag war es in Montmeló endlich soweit.

«Ich bin sehr glücklich 2021 weiterzumachen und zwar mit dem Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Ich habe viel nachgedacht, bevor ich diese Entscheidung getroffen haben, weil die Herausforderung immer härter wird. Um in der MotoGP an der Spitze zu sein, musst du viel und hart arbeiten, jeden Tag trainieren und das Leben eines Athleten führen. Aber mir gefällt es noch immer und ich will noch immer fahren», betonte Rossi. «Ich bin sehr glücklich, zu Petronas Yamaha SRT zu wechseln. Sie sind jung, aber sie haben schon gezeigt, dass sie ein Top-Team sind. Sie arbeiten ernsthaft und sind sehr gut organisiert.»

Zur Erinnerung: Der 25-jährige Franco Morbidelli, der beim San Marino-GP seinen Premierensieg in der Königsklasse feierte, hat seine Vertragsverlängerung mit dem Petronas Yamaha Team schon seit Juli in der Tasche. Damit sind der VR46-Schüler und sein langjähriger Mentor im kommenden Jahr Teamkollegen.

«Es wird schön, Franco als Teamkollegen zu haben, weil er ein Fahrer aus der Academy ist. Das wird cool», ist sich der zukünftige Petronas-Fahrer sicher. «Ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten können, damit gute Dinge entstehen.»

2021 wird Rossi übrigens seine insgesamt 26. Saison in der Motorrad-WM bestreiten. Die Zusammenarbeit mit Yamaha begann bereits 2004, wurde allerdings 2011 und 2012 unterbrochen, als Vale ein nicht von Erfolg gekröntes Intermezzo bei Ducati einlegte.

Rossis Yamaha-Siege

2004: 9

2005: 11

2006: 5

2007: 4

2008: 9

2009: 6

2010: 2

2013: 1

2014: 2

2015: 4

2016: 2

2017: 1



Total: 56 Siege auf Yamaha