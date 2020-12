Valentino Rossi: Weihnachtsgeschenk für Razlan Razali

Auf Valentino Rossis MotorRanch werden nicht nur Nachwuchsfahrer für die MotoGP-WM gezüchtet, sondern auch Oliven zu «MotorRanch Oil» verarbeitet. Petronas-SRT-Teamchef Razlan Razali bekam eine Kostprobe geschickt.

Italien ist für seine mediterranen Olivenhaine bekannt, da bildet auch das viel zitierte «Riders‘ Land», das sich über die Romagna und die Republik von San Marino erstreckt und die Heimat vieler erfolgreicher Motorrad-Stars ist, keine Ausnahme.

Auch rund um die berühmte MotorRanch von Valentino Rossi in Tavullia (ein ehemaliger Bauernhof inmitten von Weinbergen) wachsen junge Olivenbäume, deren Ertrag in diesem Jahr erstmals zu kaltgepresstem, extra nativem Olivenöl verarbeitet wurde – und dann samt T-Shirt im Weihnachtsdesign direkt in die VR46-Weihnachstgeschenke wanderte. Originell ist nicht nur die Bezeichnung «MotorRanch Oil», auch das Design des Behälters erinnert stilecht an Motorenöl.

Da fand es Valentino Rossi offensichtlich passend, seinem neuen Teamchef Razlan Razali eine Kostprobe zuzusenden, wie dieser auf Facebook verriet. Immerhin ist mit Petronas auch ein Ölhersteller der Hauptsponsor des Sepang Racing Teams. «Ein schönes Weihnachtsgeschenk von VR46. Grazie Vale», bedankte sich der Malaysier.

Der neunfache Weltmeister geht 2021 in seine 26. Saison in der Motorrad-WM. Die Ära im Yamaha-Werksteam, die mit Ausnahme des zweijährigen Intermezzos bei Ducati 2011 und 2012 seit 2004 anhielt, ging bekanntlich beim Saisonfinale in Portugal zu Ende. Vier seiner neun WM-Titel und 56 seiner 115 GP-Siege feierte der inzwischen 41-Jährige auf der M1 in den Werks-Farben.



Im Petronas-Yamaha-Kundenteam wird Vale nun Teamkollege von Franco Morbidelli (26), der auf der Ranch gemeinsam mit den anderen Jungs aus der VR46 Riders Academy regelmäßig zwischen den Oliven Gas gibt.

Übrigens: Zumindest das Set aus T-Shirt und Weihnachtsbox war auch für die Fans im VR46-Shop erhältlich, ist aber bereits ausverkauft.