Weihnachtsauktion: Exklusive Stücke von Rossi & Co.

Zu Gunsten von «Two Wheels for Life» werden bis 3. Januar einmalige Exponate versteigert – darunter neben den MotoGP-Social-Tafeln auch Handschuhe von Miguel Oliveira und Knieschleifer von Valentino Rossi.

Der traditionelle «Day of Champions» fiel in der Corona-Saison 2020 aus, trotzdem bekommen die Fans auch in diesem Jahr die Chance, einmalige Erinnerungsstücke ihrer Lieblingsstars zu ergattern: Dorna stellte am Freitag die «MotoGP Stars Holiday Auction» vor, bei der bis zum 3. Januar jede Menge exklusive Exponate unter den Hammer kommen.



Der Erlös geht an die offizielle MotoGP-Stiftung «Two Wheels for Life», die seit 1989 auf Motorrädern in Afrika unterwegs ist, um den Ärmsten Hilfe in der Not zu bieten.

Die Weihnachtsauktion hat einiges zu bieten: Unter anderem werden Handschuhe von MotoGP-Champion Joan Mir und Knieschleifer des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi versteigert – natürlich allesamt signiert. Dazu gibt es Stiefel und andere einzigartige Stücke von Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Danilo Petrucci, Alex Rins, Miguel Oliveira und vielen mehr.



Wer die offiziellen Pressekonferenzen regelmäßig verfolgt hat, wird auch die ein oder andere Tafel der «MotoGP Social»-Spiele wiedererkennen – insgesamt gibt es 66 davon, Gebote werden ab heute entgegengenommen.

Außerdem verlosen Two Wheels for Life in Zusammenarbeit mit Petronas SRT ein ultimatives Fan-Wochenende 2021: Jeder, der mindestens 5 Pfund spendet, hat eine Chance auf ein exklusives Paket für einen Grand Prix nach Wahl – inklusive Flug und Hotelaufenthalt sowie zwei Pässen für das Fahrerlager, Zugang zur Startaufstellung am Renntag, Verpflegung in der Hospitality, Boxen-Tour und Treffen mit den Petronas-Fahrern.

