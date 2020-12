Welcher GP verzeichnete 2020 die meisten Stürze? 12.12.2020 - 18:59 Von Mario Furli

MotoGP © Gold & Goose Valentino Rossi zählte zu den vielen Sturzopfern in Le Mans

Insgesamt 722 Stürze wurden 2020 an den 15 GP-Wochenenden in allen drei WM-Klassen verzeichnet – 30 davon allein in der Kurve 3 des Circuit Bugatti von Le Mans.