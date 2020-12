Stefan Bradl: Einladung an Andreas Gabalier

Stefan Bradl in der Honda-Box

MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl überbrachte dem Trachten-Sänger Andreas Gabalier eine sehr kostbare Einladung für die Saison 2021. Der Österreicher ist zur MotoGP nach Spielberg eingeladen.

Der Musik-Star Andreas Gabalier (35) war am Montag einer der Gäste in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» des Senders «Servus TV». Gabalier sprach dabei an der Seite von Gerhard Berger und Fritz Strobl über seine Liebe zum Rennsport und vor allem zur MotoGP-WM.

Dort und auch bei der Formel 1 war der Grazer schon mehrfach auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu Gast. «Ich habe mich auch schon nach Konzerten am Sonntagfrüh nach Spielberg zu den Rennen fliegen lassen», verriet der Songschreiber.

«Mit meinen Freunden und über nette Kontakte habe ich schon spannende Tage auf der Rennstrecke mit Fahrzeugen wie XBow und Porsche verbracht», berichtete Gabalier mit einem verschmitzten Grinsen auf den Lippen.

Passend zu seiner Leidenschaft gab es für Gabalier dann ein sehr attraktives Weihnachtsgeschenk in Form einer Einladung: Honda-MotoGP-Testfahrer und Gabalier-Fan Stefan Bradl (31) lud den Steirer per Handy-Video zur MotoGP 2021 nach Spielberg ein.

Bradl meldete sich dabei aus der Boxengasse von Jerez de la Frontera, wo das Repsol Honda-Team noch einen letzten Test vor der Winterpause absolvierte. Sein Einladungs-Video beendete Bradl passend mit dem Wort «Hulapalu», das zugleich der Titel eines bekannten Gabalier-Songs ist.

Gabalier wirkte danach überrascht und sichtlich beeindruckt: «Ich nehme diese Einladung natürlich sehr gerne und mit Freude an.» Gabalier ist längst weit über die Grenzen Österreichs hinaus - vor allem auch im bayerischen Raum - ein Star. Der Steirer sorgte in Deutschland mit seinen ausverkauften Konzerten im riesigen Olympiastadion von München für Aufsehen und füllte auch die Berliner Waldbühne bis auf den letzten Platz.